Takiego komunikatu nikt się nie spodziewał. Reprezentant Polski zaskoczył wszystkich

Bartosz Salamon do niedawna był filarem defensywy i jednym z liderów Lecha Poznań. W obecnym sezonie nie rozegrał jeszcze ani minuty i wiele wskazywało na jego odejście z klubu. Wreszcie sam zawodnik postanowił zabrać głos.

Bartosz Salamon stworzył własny kanał. I od razu taka wiadomość

Zrobił to w zaskakujący sposób, bowiem na własnym kanale w serwisie YouTube, który to kanał założył kilka dni temu. - Nie wiem, jak długo będzie on w sieci, ale zobaczymy. Prawda jest taka, że szukałem nowego sposobu komunikowania się z wami i być może ten będzie prawidłowy - powiedział. Po czym przekazał ważne informacje.

- Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, a przede wszystkim w minionych dniach, w piątek 22 sierpnia podjąłem trudną decyzję i postanowiłem otworzyć się na nowe wyzwanie - zaczął. - Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jestem w drodze na testy medyczne w nowym klubie. Odbędą się one (w poniedziałek - red.) i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po nich podpiszę kontrakt. Wtedy wam oficjalnie to zakomunikuję - oznajmił.

Bartosz Salamon zapowiedział odejście z Lecha Poznań. Obierze znany mu kierunek?

To oznacza, że obrońca po czterech latach pożegna się z Lechem (oczywiście jeśli przejdzie badania), którego jest wychowankiem. Obowiązująca do końca czerwca przyszłego roku umowa ma zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

A gdzie może trafić 15-krotny reprezentant Polski? Wedle medialnych doniesień zainteresowanie nim wykazywało Carrarese Calcio, drużyna z Serie B. Akurat Włochy to doskonale znany piłkarzowi kierunek, gdyż po wyjeździe z akademii Lecha występował w: Brescii, Foggi, Milanie, Sampdorii, Pescarze, Cagliari, SPAL oraz Frosinone.

Dla klubu ze stolicy Wielkopolski Bartosz Salamon rozegrał 87 meczów, strzelił cztery gole oraz zanotował trzy asysty. Dwukrotnie zdobył z nim mistrzostwo kraju.