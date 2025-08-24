Gruchnęły sensacyjne wieści. Gwiazda odchodzi z Legii! Legendarny klub

Legia Warszawa jest o krok od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Wygląda jednak na to, że już w rewanżowym meczu IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji trener Edward Iordanescu nie będzie mógł skorzystać z ważnego zawodnika. Jak grom z jasnego nieba gruchnęły wieści o sensacyjnym transferze. Gwiazda odchodzi do słynnego angielskiego klubu.

Sensacja. Legia sprzedaje gwiazdę

"Prawdziwa bomba transferowa! Mało kto mógł się tego spodziewać, ale to naprawdę się dzieje — jak dowiedział się Przegląd Sportowy Onet, Ryoya Morishita w piątek pożegnał się z kolegami z drużyny i aktualnie przebywa w Anglii, by dopełnić formalności w związku z transferem do Blackburn Rovers" - napisali dziennikarze wspomnianego źródła Łukasz Olkowicz i Jan Wasiak. Blackburn to klub, który w latach 90. został mistrzem Anglii i grał nawet w Lidze Mistrzów. Co więcej - mierzył się w niej z Legią Warszawa.

Według doniesień tego duetu warszawianie za transfer Japończyka klub z Championship zapłaci nieco powyżej dwóch milionów euro. Morishita był zawodnikiem Legii od początku 2024 roku. Najpierw został wypożyczony z japońskiej Nagoyi Grampus. Spisał się dobrze, więc warszawianie go wykupili. To był strzał w dziesiątkę.

Morishita w 78 meczach dla Legii zdobył 15 goli i zaliczył 15 asyst. Był uniwersalnym zawodnikiem, który w wielu ważnych spotkaniach był kluczową postacią Legii. Warszawianie w tym sezonie nie zagraliby w europejskich pucharach. To Morishita był głównym architektem triumfu stołecznego klubu w Pucharze Polski.

Japończyk w ćwierćfinale z Jagiellonią zdobył dwa gole i zaliczył asystę, a w półfinale z Ruchem Chorzów dołożył kolejne trafienie. Prawdziwym popisem Morishity był występ w finale krajowego pucharu. Gol i dwie asysty z Pogonią Szczecin walnie przyczyniły się do końcowego triumfu.

W Warszawie dzieje się bardzo dużo. Szczegóły przekazał dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.

Legia Warszawa ma już następcę Ryoyi Morishity, który niespodziewanie odchodzi z klubu do Blackburn Rovers. Jak udało nam się potwierdzić, za chwilę zawodnikiem Legii zostanie Ermal Krasniqi.

Kolejny mecz Legia rozegra w czwartek 28 sierpnia. Zmierzy się z Hibernianem w rewanżowym spotkaniu IV rundy el. Ligi Konferencji. W pierwszym meczu w Szkocji zanotowała wygraną 2:1. Japończyk rozegrał 18 minut w tym starciu.