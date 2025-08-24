Raków sprzedał piłkarza do Serie A. Zrobili świetny interes!

Raków Częstochowa zanotował słodko-gorzki początek ligowego sezonu. Podopieczni Marka Papszuna w czterech dotychczas rozegranych meczach zanotowali dwa zwycięstwa i dwie porażki. Znacznie lepiej radzą sobie w europejskich pucharach. Przeszli już dwie rundy w eliminacjach do Ligi Konferencji i są na dobrej drodze, aby przejść przez decydującą. Pierwszy mecz z Ardą Kyrdżali zakończył się wygraną Rakowa 1:0. Jedynego gola zdobył Tomasz Pieńko.

Raków walczy w lidze i europejskich pucharach, ale także na rynku transferowym. Okazuje się, że klub spod Jasnej Góry nie tylko wydaje duże pieniądze na kolejnych zawodników. Potrafi także konkretnie zarobić i to nie tylko za ukształtowanych piłkarzy. Najlepszym tego dowodem jest Karol Goralczyk. 16-letni bramkarz drugiej drużyny Rakowa przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Torino. Klub poinformował o tym w oficjalnym komunikacie. Szczegóły ruchu zdradziły media.

Portal Meczyki.pl przekonuje, że Raków otrzymał około 250 tysięcy euro, a kwota może być jeszcze wyższa, jeśli doliczy się do niej potencjalne bonusy. Przy uwzględnieniu obecnego kursu euro (4,27) to ponad milion złotych. Goralczyk podpisał kontrakt do 2028 roku.

To drugi gotówkowy transfer wychodzący z Rakowa tego lata. Wcześniej częstochowianie sprzedali Gustava Berggrena. Za szwedzkiego pomocnika dostali od New York Red Bulls około 1,8 mln euro. To kwota, którą podaje portal Transfermarkt.

Według wspomnianego źródła Raków podczas letniego okienka transferowego wydał już blisko sześć milionów euro. Najwięcej zapłacił za Jonatana Brauta Brunesa (2 mln euro). Sprowadził także wspominanego już Pieńkę (1,5 mln euro), Karola Struskiego (milion euro), Oskara Repkę (700 tys. euro), Jesusa Diaza (500 tys. euro), Lamine'a Diaby'ego Fadigę (120 tys. euro).