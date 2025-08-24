Polscy kibice pokazali, co myślą o Izraelu. Sceny na meczu Ekstraklasy

W sobotni wieczór Górnik Zabrze nie dał szansy GKS-owi Katowice, którego pokonał przed własną publicznością 3:0. "Ich rywale bardzo im w tym pomogli, a beznadziejny występ podsumowali golem samobójczym, który zapisze się w historii jako jeden z najbardziej kuriozalnych być może nawet w całej historii Ekstraklasy" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.
Na początku drugiej połowy tego spotkania kibice Górnika Zabrze wywiesili transparent, w którym odpowiedzieli kibicom izraelskiego Maccabi Hajfa na skandaliczny baner w meczu Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Wtedy na trybunach pojawił się transparent z napisem "Mordercy od 1939" i doszło do znieważenia polskiej flagi.
"Nasi przodkowie ginęli, by Żydów ratować. Zaczynamy tego żałować" - napisali fani Górnika na banerze, który pojawił się na trybunach. Do tego znalazła się na nim przekreślona flaga Izraela.
To nie pierwszy tego typu transparent na polskich stadionach w ostatnim czasie. Przed tygodniem na baner kibiców Maccabi Hajfa odpowiedzieli kibice Radomiaka Radom przy okazji rywalizacji z Jagiellonią Białystok (1:2). "Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy ratowali Żydów podczas II wojny światowej" - napisali wtedy fani zespołu z Radomia.
Przypomnijmy, że UEFA ciągle prowadzi postępowanie w sprawie baneru kibiców Maccabi i dotychczas ukarała jedynie Raków Częstochowa kwotą w sumie 40 tysięcy euro oraz zakazem sprzedaży biletów na następny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na dwa lata.
