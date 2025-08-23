Jest kolejna oferta za Pululu! To nie żart

Afimico Pululu wzbudza wielkie zainteresowanie na rynku transferowym. Nieoczekiwanie w ostatnich dniach pojawiły się informacje o tym, że do wyścigu o napastnika wkroczył Lech Poznań. Portal Goal.pl przekazał, że mistrzowie Polski mieli już złożyć ofertę za reprezentanta DR Konga w wysokości nieco ponad 1,5 miliona euro. Ponadto do transakcji miałby zostać włączony Filip Szymczak. "Nieoficjalnie wiemy, że klub z Podlasia chętnie widziałby Szymczaka u siebie" - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Znamy szczegóły oferty Lecha. Wiemy, ile zaoferowali Pululu

Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał portal Meczyki.pl. Zdaniem dziennikarzy oferta Lecha jest niezadowalająca, a Jagiellonia ma oczekiwać przynajmniej dwóch milionów euro. Ponadto zainteresowany napastnikiem jest również Ferencvaros, który zaoferował 1,5 miliona euro z bonusami. Źródło ujawniło również, że Węgrzy zaproponowali Pululu czteroletni kontrakt z zarobkami wynoszącymi 750 tysięcy euro netto rocznie.

Lech również negocjuje umowę z piłkarzem, ale jego oferta jest zdecydowanie niższa niż ta Ferencvarosu. Mistrz Polski oferuje 300 tysięcy euro pensji plus 500 tysięcy euro za podpis oraz bonusy, co daje około 450 tysięcy euro rocznie. "Na dziś to Węgrzy wydają się faworytem do zakontraktowania Pululu, zwłaszcza że Jagiellonia też, z naturalnych względów, wolałaby transferu zagranicznego. Lech musi więc znacznie poprawić ofertę dla Jagiellonii i samego zawodnika" - czytamy.

Afimico Pululu jest największą gwiazdą Jagiellonii Białystok. W zeszłym sezonie rozegrał łącznie 53 mecze, w których strzelił 21 goli. W bieżących rozgrywkach również jest w świetnej dyspozycji i już ma na koncie sześć trafień. Ekipa prowadzona przez Adriana Siemieńca po czterech rozegranych meczach ma na koncie dziewięć punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli.