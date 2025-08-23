To się dzieje. Klub Ekstraklasy złożył ofertę za Pululu!

Afimico Pululu wyrobił sobie markę w Jagiellonii Białystok (zdobył mistrzostwo i Superpuchar Polski, został też królem strzelców Ligi Konferencji) i budzi ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Dosyć niespodziewanie do wyścigu o napastnika wkroczył Lech Poznań, a sprawa wydaje się nabierać tempa.

Afimico Pululu na wylocie z Jagiellonii Białystok. Lech Poznań pracuje nad transferem

Kolejne informacje w tej sprawie przekazał serwis Goal.pl. Mistrzowie Polski mieli już złożyć ofertę za reprezentanta DR Konga w wysokości nieco ponad 1,5 mln euro. Ponadto do transakcji miałby zostać włączony Filip Szymczak.

"Nieoficjalnie wiemy, że klub z Podlasia chętnie widziałby Szymczaka u siebie. Trener Adrian Siemieniec ma świetną rękę do młodych Polaków, czego najnowszym dowodem jest Dawid Drachal. Być może tak samo byłoby z Szymczakiem" - czytamy.

A jakie warunki kontraktowe poznanianie proponują 26-latkowi? Ma on się związać z nimi na cztery lata, natomiast jeśli chodzi o kwestie finansowe, to "pensja byłaby sporo wyższa niż obecne zarobki gracza w Jagiellonii".

Afimico Pululu może przejść do Lecha Poznań. Jagiellonia Białystok liczy na zastrzyk gotówki

Nie wiadomo, czy zawodnik trafi do Lecha, ale jego wyjazd z Białegostoku jeszcze tego lata jest "bardzo, bardzo prawdopodobny", zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę jego wygasający z końcem czerwca przyszłego roku kontrakt. - Nadszedł czas, by sprawdzić się w innym klubie - mówił Ziemowit Deptuła, prezes podlaskiego klubu.

Jagiellonia chce konkretnie zarobić na transferze, lecz wcześniej piłkarz ma pomóc w awansie do fazy zasadniczej Ligi Konferencji - w pierwszym meczu z Dinamo City (3:0) strzelił jednego z goli, a w rewanżu też ma dać coś od siebie.

Afimico Pululu dwa lata temu przyszedł do Jagiellonii Białystok na zasadzie wolnego transferu z Greuter Fuerth. Dla polskiego klubu dotychczas rozegrał 95 meczów, strzelił 41 goli oraz zanotował dziewięc asyst.