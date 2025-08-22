Oto kto chce kupić Pululu! Poruszenie na całą Polskę

Afimico Pululu w czwartkowy wieczór zdobył już szóstego gola (w ósmym meczu) w tym sezonie w barwach Jagiellonii Białystok, a jego zespół pokonał u siebie 3:0 (2:0) albański Dinamo Tirana w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Nie wiadomo jednak, czy Pululu jeszcze w trakcie letniego okienka transferowego nie opuści klubu. Czy to spotkanie mogło być pożegnaniem z Jagiellonią? - zapytał dziennikarz po meczu z ekipą z Tirany. - Oj nie... na pewno nie - odpowiedział z uśmiechem 26-latek. Inaczej uważa za to prezes Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii Białystok. - Nadszedł czas, by sprawdzić się w innym klubie - ujawnił dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Wielki transfer w Ekstraklasie. Tam może trafić Afimico Pululu

Teraz nowe informacje w sprawie przyszłości Pululu przekazał portal Goal.pl. Okazuje się, że piłkarz może trafić do mistrza Polski - Lecha Poznań.

"Z naszych informacji wynika, że po Pululu chce ruszyć Lech Poznań. Klub z Wielkopolski albo już złożył albo lada moment złoży ofertę, a częścią rozliczenia miałby być Filip Szymczak" - czytamy w portalu.

"Lech Poznań chce sprowadzić Afimico Pululu! Trwają rozmowy ws. porozumienia co do kontraktu z zawodnikiem. Jest już pierwsza oferta z „Kolejorza" dla napastnika. Jest pomysł, aby częścią transakcji był Filip Szymczak, którego bardzo dobrze zna dyrektor sportowy Jagiellonii - Łukasz Masłowski. Temat jest na początkowym etapie, ale może potoczyć się szybko. 1,5-2 miliony euro + Szymczak?" - dodał w serwisie X Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

W ostatnich dniach 36-krotny mistrz Węgier - Ferencvarosi TC zaproponował 1,5 mln euro za transfer 26-letniego napastnika.

W lipcu 2023 roku Pululu dołączył do Jagiellonii Białystok jako wolny zawodnik i przez dwa lata został jedną z największych gwiazd Ekstraklasy.

Pululu zagrał dla klubu z Białegostoku 95 spotkań, zdobył 41 goli i miał 9 asyst.

Jagiellonia Białystok po czterech kolejkach PKO BP Ekstraklasy ma dziewięć punktów i jest na 4. miejscu. W następnej kolejce zagra u siebie z Lechią Gdańsk (31 sierpnia, godz. 17.30).