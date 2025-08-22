Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Oto kto chce kupić Pululu! Poruszenie na całą Polskę
Nie ma wątpliwości, że ten transfer poruszy całą piłkarską Polskę. Afimico Pululu, gwiazdor PKO BP Ekstraklasy, może opuścić Jagiellonię Białystok i trafić do innego polskiego klubu! Informacje na ten temat przekazali dziennikarze Piotr Koźmiński i Tomasz Włodarczyk.
Afimico Pululu
Fot. REUTERS/Kacper Pempel

Afimico Pululu w czwartkowy wieczór zdobył już szóstego gola (w ósmym meczu) w tym sezonie w barwach Jagiellonii Białystok, a jego zespół pokonał u siebie 3:0 (2:0) albański Dinamo Tirana w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Nie wiadomo jednak, czy Pululu jeszcze w trakcie letniego okienka transferowego nie opuści klubu. Czy to spotkanie mogło być pożegnaniem z Jagiellonią? - zapytał dziennikarz po meczu z ekipą z Tirany. - Oj nie... na pewno nie - odpowiedział z uśmiechem 26-latek. Inaczej uważa za to prezes Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii Białystok. - Nadszedł czas, by sprawdzić się w innym klubie - ujawnił dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Wielki transfer w Ekstraklasie. Tam może trafić Afimico Pululu

Teraz nowe informacje w sprawie przyszłości Pululu przekazał portal Goal.pl. Okazuje się, że piłkarz może trafić do mistrza Polski - Lecha Poznań. 

"Z naszych informacji wynika, że po Pululu chce ruszyć Lech Poznań. Klub z Wielkopolski albo już złożył albo lada moment złoży ofertę, a częścią rozliczenia miałby być Filip Szymczak" - czytamy w portalu.

"Lech Poznań chce sprowadzić Afimico Pululu! Trwają rozmowy ws. porozumienia co do kontraktu z zawodnikiem. Jest już pierwsza oferta z „Kolejorza" dla napastnika. Jest pomysł, aby częścią transakcji był Filip Szymczak, którego bardzo dobrze zna dyrektor sportowy Jagiellonii - Łukasz Masłowski. Temat jest na początkowym etapie, ale może potoczyć się szybko. 1,5-2 miliony euro + Szymczak?" - dodał w serwisie X Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. 

W ostatnich dniach 36-krotny mistrz Węgier - Ferencvarosi TC zaproponował 1,5 mln euro za transfer 26-letniego napastnika. 

W lipcu 2023 roku Pululu dołączył do Jagiellonii Białystok jako wolny zawodnik i przez dwa lata został jedną z największych gwiazd Ekstraklasy.

Zobacz także: Oto co dzień po klęsce 1:5 robiło siedmiu piłkarzy Lecha

Pululu zagrał dla klubu z Białegostoku 95 spotkań, zdobył 41 goli i miał 9 asyst. 

Jagiellonia Białystok po czterech kolejkach PKO BP Ekstraklasy ma dziewięć punktów i jest na 4. miejscu. W następnej kolejce zagra u siebie z Lechią Gdańsk (31 sierpnia, godz. 17.30). 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: