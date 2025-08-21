Legia może stracić kluczowego zawodnika. Ten klub lubi polski rynek

Kacper Tobiasz przez lata był typowany jako kolejny bardzo dobry golkiper, wypuszczony w świat przez Legię Warszawa. Jego kariera w niej toczyła się jednak różnie. Nieraz tracił miejsce w składzie, ale niezależnie od tego, kim w stolicy próbowano go zastąpić (m.in. Dominikiem Hładunem, Gabrielem Kobylakiem i Vladanem Kovaceviciem), on prędzej czy później wracał do wyjściowego składu, jako najpewniejsza (nie zawsze pewna) opcja.
Ten sezon zaczął w pierwszym składzie, broniąc we wszystkich dotychczasowych meczach Legii we wszystkich rozgrywkach. Nie jest jednak pewne, że w niej zostanie. Wedle medialnych doniesień warszawianie planują sporo zmian w kadrze w końcówce okienka transferowego. Niewykluczone, że obejmą one Tobiasza, który ma tylko rok do końca kontraktu i to ostatnia okazja, by na nim zarobić. Jak twierdzi portal Goal.pl, jest nawet chętny. Dobrze znany w Polsce chętny.
Mowa o tureckim Samsunsporze. To właśnie ten klub wykupił niedawno Afonso Sousę z Lecha Poznań. Ich szeregi dość niespodziewanie zasilił też polski bramkarz Albert Posiadała, wypożyczony z norweskiego Molde. Teraz jego rywalem do walki o miejsce w składzie może zostać Tobiasz. Prezes tureckiego klubu w wywiadzie właśnie dla Goal.pl mówił, iż mają w planach sprowadzenie polskiego bramkarza. I nie chodziło o wspomnianego Posiadałę, bo mowa była o polskim golkiperze grającym w Polsce, nie w Norwegii.
Tym kimś ma być właśnie Kacper Tobiasz. Czy faktycznie nim będzie, tego jeszcze nie wiemy. Spore znaczenie może mieć los Legii w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Warszawianie zmierzą się w niej ze szkockim Hibernian. Pierwszy mecz już dziś (czwartek, 21 sierpnia) o 21:00 w Szkocji.
