Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Klub Ekstraklasy ruszył po Krychowiaka. Natychmiast zdecydował
Grzegorz Krychowiak od 1 lipca pozostaje bez klubu. Zainteresowanie 100-krotnym reprezentantem kraju wykazywały polskie zespoły, lecz on nie chce grać w ojczyźnie. "Fakt" poinformował, jakie opcje piłkarz ma obecnie.
Grzegorz Krychowiak
Screen

Ostatnim klubem Grzegorza Krychowiaka był cypryjski Anarthosis Famagusta. Jak podał "Fakt", były reprezentant Polski przebywa obecnie we Francji, gdzie analizuje swoją sytuację. Wiemy już na pewno, że 35-latek wykluczył powrót do ojczyzny. Była nawet możliwość, by występował w PKO Ekstraklasie, ale "Krycha" nie był zainteresowany dołączeniem do Pogoni Szczecin. Podobnie było w przypadku Wieczystej Kraków, która w tym sezonie powalczy o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Krychowiak ma sporo opcji

Z informacji przekazanych przez otoczenie piłkarza wynika, że powrót do Polski mógłby przynieść więcej strat niż korzyści. Ciekawy w tym wszystkim jest fakt, że dla Krychowiaka pieniądze nie są najważniejsze i w tej kwestii mógłby się porozumieć z którymś z polskich klubów.

Były gracz m.in. takich drużyn Stade Reims, Sevilla, czy też PSG, ma na stole kilka ofert z całego świata. Wśród nich jest dobrze mu już znany Cypr.

35-latek może również trafić do Girondins Bordeaux - miejsca, gdzie zaczynał zagraniczną karierę. Obecnie jednak ten klub występuje w IV lidze z powodu problemów finansowych. Za tą opcją przemawiają względy rodzinne. Celia, żona piłkarza, pochodzi z tego miasta.

Radykalny krok jest możliwy

Okazuje się, że Krychowiak zakłada również możliwość zakończenia kariery. Wcześniej nie mówił głośno o tym, że może odwiesić buty na kołek już po sezonie 2024/25, ale piłkarz nie chce na siłę kontynuować gry, jeśli żadna oferta go nie zadowoli.

Czytaj także: Chciały go Real i Juventus. To może być transferowy hit Ekstraklasy

Jeśli Krychowiak już teraz uznałby, że nie zamierza grać w piłkę, to wówczas rozważa pracę w roli eksperta telewizyjnego. Nie wyklucza także pracy jako członek sztabu szkoleniowego.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: