Klub Ekstraklasy ruszył po Krychowiaka. Natychmiast zdecydował

Ostatnim klubem Grzegorza Krychowiaka był cypryjski Anarthosis Famagusta. Jak podał "Fakt", były reprezentant Polski przebywa obecnie we Francji, gdzie analizuje swoją sytuację. Wiemy już na pewno, że 35-latek wykluczył powrót do ojczyzny. Była nawet możliwość, by występował w PKO Ekstraklasie, ale "Krycha" nie był zainteresowany dołączeniem do Pogoni Szczecin. Podobnie było w przypadku Wieczystej Kraków, która w tym sezonie powalczy o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Krychowiak ma sporo opcji

Z informacji przekazanych przez otoczenie piłkarza wynika, że powrót do Polski mógłby przynieść więcej strat niż korzyści. Ciekawy w tym wszystkim jest fakt, że dla Krychowiaka pieniądze nie są najważniejsze i w tej kwestii mógłby się porozumieć z którymś z polskich klubów.

Były gracz m.in. takich drużyn Stade Reims, Sevilla, czy też PSG, ma na stole kilka ofert z całego świata. Wśród nich jest dobrze mu już znany Cypr.

35-latek może również trafić do Girondins Bordeaux - miejsca, gdzie zaczynał zagraniczną karierę. Obecnie jednak ten klub występuje w IV lidze z powodu problemów finansowych. Za tą opcją przemawiają względy rodzinne. Celia, żona piłkarza, pochodzi z tego miasta.

Radykalny krok jest możliwy

Okazuje się, że Krychowiak zakłada również możliwość zakończenia kariery. Wcześniej nie mówił głośno o tym, że może odwiesić buty na kołek już po sezonie 2024/25, ale piłkarz nie chce na siłę kontynuować gry, jeśli żadna oferta go nie zadowoli.

Jeśli Krychowiak już teraz uznałby, że nie zamierza grać w piłkę, to wówczas rozważa pracę w roli eksperta telewizyjnego. Nie wyklucza także pracy jako członek sztabu szkoleniowego.