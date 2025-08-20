Papszun postawił sprawę jasno ws. gwiazdy Rakowa. Nie ma odwrotu

Jonatana Brunesa ominęły trzy ostatnie mecze Rakowa - starcia z izraelskim Maccabi Hajfa w eliminacjach do Ligi Konferencji oraz ekstraklasowe spotkanie z Zagłębiem Lubin. Wcześniej napastnik strzelił cztery gole w pięciu meczach i był jednym z najlepszych zawodników zespołu z Częstochowy na początku sezonu.
Dlaczego Brunes przestał grać? Według dziennikarza Marcina Borzęckiego piłkarz miał się obrazić na trenera Rakowa. Wszystko przez to, że Marek Papszun miał... wściec się, że przed pierwszym meczem z Maccabi piłkarze z zespołu przynieśli Brunesowi tort z okazji urodzin. Zapytany o tę sytuację trener Rakowa nie ukrywał irytacji. - I pan, jako poważny dziennikarz, sądzi, że to może być prawdziwe? Poważny dziennikarz nie porusza takich tematów, bo to jest bardziej, dla już nie powiem jakich portali i gówniarzy, którzy jakimi rzeczami się zajmują. Poważni ludzie nie powinni o takich tematach rozmawiać, bo to jest żenujące - odpowiedział szkoleniowiec Krzysztofowi Marciniakowi z Canal+Sport.
Teraz temat napastnika Rakowa wrócił przed czwartkowym meczem w eliminacjach do Ligi Konferencji z Ardą Kyrdżali. - Sytuacja Brunesa jest wyjaśniona. Wyjaśniliśmy to w szatni, Brunes jest w kadrze, będzie traktowany jak normalny zawodnik. Prosiłbym kibiców o takie samo podejście. Zaczynamy od zera i razem pchamy ten wózek - powiedział Marek Papszun.
To oznacza, że już w jutrzejszym meczu można spodziewać się występu napastnika Rakowa. Jonatan Braut Brunes do tej pory rozegrał dla zespołu wicemistrza Polski 37 spotkań, w których zdobył 18 goli - jego powrót to duże wzmocnienie.
Mecz Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali odbędzie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 21:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!