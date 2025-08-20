Jagiellonia rozbija bank! 100 mln na stole. "Decyzja już zapadła"

Jagiellonia Białystok w ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze. Klub w sezonie 2023/24 wywalczył mistrzostwo Polski. W ubiegłej kampanii Duma Podlasia nie była już tak skuteczna i zajęła trzecie miejsce. Klub się rozwija i nie zamierza przestać.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Jagiellonia zagrała lepszy mecz niż Legia, ale wciąż to była przepaść

Jagiellonia doczeka się nowego ośrodka

Teraz dziennikarze "Przeglądu Sportowego" Onet informują, że drużyna doczeka się swojego ośrodka, a cały projekt ma być wart 100 mln złotych. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten (obecny - przyp. red.) ośrodek stał się zbyt ciasny. Dlatego będziemy budowali nowy - oświadczył główny udziałowiec Wojciech Strzałkowski.

- Decyzja już zapadła. Budujemy - podkreślił.

Udziałowiec wyjawił, że zgromadzili na kontach 50 milionów złotych. - Na premiach z tytułu występów w Lidze Konferencji Europy zarobiliśmy 11 mln euro, do tego doszły pieniądze za mistrzostwo Polski. Większości nie wydajemy - zdradził.

Klub liczy na wsparcie przy inwestycji

Strzałkowski wyznał, że ta kwota, którą zgromadzili jest, solidną zaliczką, ale sami nie dadzą rady wybudować nowego ośrodka. W związku z tym oczekują na różne dotacje od rządu czy wsparcie ministerstwa.

Zobacz też: Wylosowali! Oto pary I rundy Pucharu Polski. Mnóstwo ekstraklasowych starć

Nikt nie chciał zdradzić Onetowi, jaka będzie lokalizacja nowego ośrodka. Jednak dziennikarzom udało się dowiedzieć, jak ma on wyglądać. - Minimum sześć boisk. Będzie tam akademia, do tego Szkoła Mistrzostwa Sportowego, a więc szkoła podstawowa, liceum, internat. Tam będzie też oczywiście pierwszy i drugi zespół oraz cała administracja.

Obecny ośrodek Jagiellonii Białystok znajduje się przy ulicy Elewatorskiej. "Jedno pełnowymiarowe posiada sztuczną nawierzchnię oraz balon. Dwa pozostałe mają nawierzchnię naturalną. Pierwsze z nich jest pełnowymiarowe i podgrzewane, a drugie ma wymiary 68 na 33 metry. Dodatkowo przy boiskach powstały budynki szatniowo-administracyjne oraz magazynowe" - czytamy na stronie klubu. Budowa bazy treningowej trwała ponad rok - od kwietnia 2018 do czerwca 2019.