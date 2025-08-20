Problemy Legii przed ważnym meczem w LK. Brakuje kilku piłkarzy. Oto kadra

Legia Warszawa ma ostatnią szansę na awans do fazy ligowej europejskiego pucharu. Po porażce z AEK-iem Larnaka w III rundzie el. do Ligi Europy zmierzą się z Hibernian w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji.

Ogromne problemy Legii Warszawa przed meczem z Hibernian

To nie będzie łatwe zadanie, tym bardziej że aż czterech zawodników na pierwszy mecz nie mógł powołać Edward Iordanescu. Legia ogłosiła 23-osobową kadrę, w której z powodu kontuzji zabrakło: Radovana Pankova (lekki uraz łydki), Kacpra Chodyny (uraz palca) oraz Claude Goncalvesa (uraz więzozrostu w stawie skokowym).

Do Szkocji nie poleci także Ilia Szkurin. "Brak możliwości uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii dla obywateli Białorusi w tak krótkim terminie" - czytamy w komunikacie klubu. Ponadto Do kadry nie zostali zgłoszeni Marcel Mendes-Dudziński oraz Henrique Arreiol.

Ziółkowski jest w kadrze, ale co z transferem?

Nie wiadomo również co z Janem Ziółkowskim, który znalazł się w kadrze na ten mecz, ale w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o jego transferze do AS Romy. "Mimo negocjacji Legii również z innymi klubami, Jan Ziółkowski naciska na transfer do Romy. Polski obrońca ma serce nastawione na ten transfer i wciąż jest on negocjowany z Legią" - poinformował niedawno Fabrizio Romano.

Z kolei dziennikarz Orazio Accomando relacjonował: "Przybycie Ziółkowskiego do Romy jest aktualnie zablokowane. Legia Warszawa po ustaleniu bazowej kwoty transferu, zwiększyła swoje oczekiwania pod kątem procentu od następnej sprzedaży. Żadne porozumienie między klubami nie zostało jeszcze osiągnięte" - napisał w serwisie X.

Kadra Legii na mecz z Hibernian w Lidze Konferencji:

Tak wygląda kadra Legii Warszawa na mecz z Hibernian, który odbędzie się już w czwartek 20 sierpnia o godz. 21:00.

Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Wojciech Banasik, Marco Burch, Paweł Wszołek, Petar Stojanović, Steve Kapuadi, Jan Ziółkowski, Ruben Vinagre, Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun, Bartosz Kapustka, Wojciech Urbański, Rafał Augustyniak, Ryoya Morishita, Juergen Elitim, Wahan Biczachczjan, Jean-Pierre Nsame, Migouel Alfarela, Jakub Żewłakow, Arkadiusz Reca, Damian Szymański, Mileta Rajović.

Rewanż zaplanowano na czwartek 28 sierpnia na godz. 21:00. W międzyczasie Wojskowi mieli rozegrać mecz z Jagiellonią, ale ostatecznie został on przełożony. Oba kluby walczą w eliminacjach do europejskich pucharów i odłożenie w czasie tego spotkania ma pomóc im zrealizować cel.