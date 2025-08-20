Cracovia szykuje transferowy hit! Gigant płacił za niego miliony

Dla piłkarskiego Krakowa to lato jest niezwykle udane. Wisła Kraków oraz Wieczysta Kraków zajmują dwa pierwsze miejsca w tabeli 1. Ligi. Cracovia z kolei to wicelider Ekstraklasy z dorobkiem dziesięciu punktów po pięciu meczach. Co więcej, na rynku transferowym też ich pełno. Wisła niedawno sprowadziła Ervina Omicia z austriackiej ekstraklasy, Wieczysta jest o krok od podpisania umowy z byłym piłkarzem m.in. Chelsea oraz Eintrachtu Frankfurt Lucasem Piazonem, a Cracovia... nie chce być gorsza.

Trafiał do Serie A za grube miliony. Teraz Ekstraklasa

Jak donosi Mateusz Janiak z Przeglądu Sportowego Onet, "Pasy" szykują wzmocnienie na środek obrony, które na papierze wygląda bardzo obiecująco. Mowa o stoperze Bosko Sutalo. Chorwata mogą kojarzyć zagorzalsi fani włoskiej Serie A. Atalanta Bergamo płaciła za niego zimą 2020 roku 4 miliony euro Osijekowi. Gwiazdą tam nie został, większość spotkań (24 na 38) rozegrał na wypożyczeniu w Hellasie Werona w sezonie 2021/22, po czym wrócił do ojczyzny do Dinama Zagrzeb (również za ok. 4 mln euro). Przed poprzednim sezonem trafił z kolei do belgijskiego Standardu Liege. Tam rozegrał łącznie 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w większości od pierwszej minuty.

Potwierdzenie już o krok

Pierwszą część sezonu miał lepszą niż drugą, głównie przez urazy. Natomiast i tak na papierze wygląda na bardzo mocny transfer w skali Ekstraklasy. Zdaniem Mateusza Janiaka, do podpisania kontraktu została już tylko teoretycznie najprostsza czynność, czyli testy medyczne, na których Chorwat już przebywa. Jeśli nie postawią one niespodziewanego weta, 25-letni Sutalo zostanie piłkarzem Cracovii.

Zespół spod Wawelu traci obecnie trzy punkty do liderującej w Ekstraklasie Wisły Płock. Przed wrześniową przerwą na mecze reprezentacji "Pasy" rozegrają jeszcze wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice (niedziela 24 sierpnia) oraz domowy mecz z Legią Warszawa (niedziela 31 sierpnia).