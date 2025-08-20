Najnowsze wieści ws. transferu piłkarza Legii do giganta. Romano ujawnia

Od dobrych kilku tygodni Jan Ziółkowski jest jednym z głównych celów transferowych Romy. Polski obrońca miał też propozycje m.in. z Borussii Moenchengladbach, ale jego priorytetem stał się transfer do Rzymu. Wydawało się, że piłkarz Legii już na 100 procent przeniesie się do Włoch. Warszawianie mieli dostać za niego 6 milionów euro oraz ew. 1,5 miliona w bonusach, a brakowało jedynie testów medycznych.

Trudne sprawy transferowe. Roma nie ma tak łatwo

Sytuacja się jednak zmieniła. Legia miała w ostatniej chwili zwiększyć swoje żądania, a rzymianie nie chcieli się na to zgodzić. Cała sprawa jednak jeszcze nie upadła. Negocjacje trwają nadal, a Ziółkowski wciąż ma szansę na przeprowadzkę do Wiecznego Miasta. Włoski dziennikarz Orazio Accomando poinformował na portalu X, że nic jeszcze nie jest stracone, ale na ten moment trudno mówić o progresie w rozmowach.

Ziółkowski stawia sprawę jasno. Legia też

"Przybycie Ziółkowskiego do Romy jest aktualnie zablokowane. Legia Warszawa po ustaleniu bazowej kwoty transferu, zwiększyła swoje oczekiwania pod kątem procentu od następnej sprzedaży. Żadne porozumienie między klubami nie zostało jeszcze osiągnięte" - napisał Accomando. Fabrizio Romano dodał, że z punktu widzenia samego piłkarza nic się nie zmieniło. "Mimo negocjacji Legii również z innymi klubami, Jan Ziółkowski naciska na transfer do Romy. Polski obrońca ma serce nastawione na ten transfer i wciąż jest on negocjowany z Legią" - czytamy.

Na ten moment 20-latek pozostaje piłkarzem Legii i jest do dyspozycji dla trenera Ediego Iordanescu. Zagrał 90 minut w ostatnim ekstraklasowym meczu z Wisłą Płock (0:1). Przed warszawianami teraz dwumecz o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji ze szkockim Hibernian. Pierwsze starcie rozegrają już w czwartek 21 sierpnia o 21:00 na wyjeździe.