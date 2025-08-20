Oto majątek nowego właściciela Cracovii. Kosmiczne pieniądze

Robert Platek to kolejny prywatny inwestor, który zainwestował w polski klub. Kwota nabycia większościowych udziałów w Cracovii jest owiana tajemnicą, ale widać, że Amerykanin z polskimi korzeniami nie szczędzi pieniędzy. Przez kilka lat był właścicielem włoskiej Spezii Calcio. Zaangażował się także w działanie duńskiego zespołu - Sonderjyske Fodbold. Kupił także portugalski Casa Pia. I ten podmiot pod jego dowództwem wyraźnie odżył. Platek w 2020 roku wyciągnął będący w 2. lidze klub z długów, skompletował skład i wprowadził go do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Platek ma sentyment do Krakowa

Kilka miesięcy temu Platek odszedł ze Spezii, więc szukał drugiego klubu poza Casa Pia, w który mógłby zainwestować. Padło na Cracovię, a wybór nie jest przypadkowy. Babcia biznesmena Anastazja (z domu Turek) pochodziła z okolic Krakowa, a dziadek Zygmunt z północy Polski.

"Robert Platek większościowym udziałowcem KS Cracovia S.A. Pani Elżbieta Filipiak objęła udziały mniejszościowe. Dotychczasowy właściciel, Comarch S.A., pozostanie zaangażowany jako sponsor Klubu" - napisano w komunikacie, który opublikowano 14 sierpnia.

Sky Sports oszacowało majątek Amerykanina na 2 miliardy dolarów. 61-latek nigdy nie wypowiadał się głośno na ten temat.

Czym zajmuje się Platek?

Nowy współwłaściciel Cracovii pracuje w spółce MSD Capital (obecna nazwa DFO Management). Zarządza ona majątkiem Michaela Della, założyciela i dyrektora generalnego Dell Technologies, producenta laptopów, serwerów i innych urządzeń. Marki Dell nie trzeba nikomu szerzej przedstawiać.

Według informacji "Przeglądu Sportowego Onet" MSD Capital pożyczała kwoty w wysokości 80-200 mln funtów wielu klubom hokejowym oraz piłkarskim. Należały do nich m.in. Burnley, Southampton oraz Sunderland. W przeszłości Platek próbował przejąć 1. ligowy ŁKS Łódź, ale do finalizacji transakcji nie doszło.