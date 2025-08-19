Skandal w sklepie na stadionie Legii. Brutalnie pobili go za koszulkę

Choć mamy już trzecią dekadę XXI wieku, środowisko kibicowskie w Polsce nadal trapi niejedna choroba. Jedną z nich jest bardzo terytorialne podejście do kwestii ubioru. W wielu miejscach noszenie koszulki klubu nielubianego przez lokalnych kibiców jest bardzo niebezpieczne i może skończyć się źle. Niezależnie czy ktoś robi to intencjonalnie, czy zupełnie nieświadomie. Niestety niedawno dostaliśmy tego kolejny przykład.
Jak donosi tvn24.pl na stadionie Legii Warszawa doszło do brutalnego pobicia. Cała sytuacja miała miejsce przed meczem warszawian z AEK Larnaka w III rundzie w czwartek 14 sierpnia. W klubowym sklepie zlokalizowanym na stadionie pojawił się 49-letni mężczyzna. Jego celem był zakup koszulki stołecznego klubu. Pojawił się jednak problem w postaci grupy zagorzałych fanów Legii, którzy zwrócili uwagę na koszulkę, jaką miał na sobie klient. Była to koszulka innego klubu w kolorze czerwonym (w mediach społecznościowych mówi się o trykocie Wisły Kraków, ale nie ma żadnego potwierdzenia).
Rozwścieczeni pseudokibice od razu ruszyli w stronę 49-latka z pretensjami. Niestety na słowach się nie skończyło. - Poszedł do kasy z koszulką Legii, gdzie kilku kiboli dopadło go, powaliło na ziemię, skopało i rozbiło twarz prawdopodobnie kastetem. Zerwali z niego czerwoną koszulkę, zabronili mu kupić koszulkę Legii i wyszli. Mężczyzna został w sklepie cały zakrwawiony na twarzy, bez koszulki - opowiedział świadek zdarzenia, cytowany przez tvn24.pl.
Ktoś mógłby zapytać o to, czy na miejscu była jakaś ochrona. Otóż według świadków była. Jednak na samej obecności się skończyło. Od słów do czynów kiboli minęło dobrych kilka minut, a mimo to nikt nie zdecydował się zareagować i pomóc poszkodowanemu mężczyźnie. Według świadka do sklepu pobiegli policjanci, ale żaden ze sprawców pobicia nie został zatrzymany.
- O zdarzeniu natychmiast została powiadomiona policja, z którą klub od początku współpracuje. Takie działanie jest standardową procedurą w przypadku każdego rodzaju incydentu. Do czasu zakończenia postępowania nie komentujemy sprawy - napisała w komunikacie dla mediów szefowa komunikacji i marketingu Aleksandra Kalinowska. Jak donosi tvn24.pl, policjanci pracują nad sprawą. Sam poszkodowany doznał lekkich obrażeń i nie wymagał pobytu w szpitalu.
