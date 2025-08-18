11 meczów i już koniec?! Legia Warszawa może stracić trenera

Legia Warszawa po udanym początku sezonu wpadła w dołek. Z pięciu ostatnich meczów wygrała dwa (do tego remis i dwie porażki), z czego zwycięstwo nad AEK-iem Larnaka (2:1) w eliminacjach Ligi Europy niewiele jej dało (w pierwszym spotkaniu przegrała 1:4). Teraz pojawiły się zaskakujące doniesienia o trenerze Edwardzie Iordanescu.

Legia Warszawa może stracić trenera. Wykładają na stół grubą kasę

Rumun przyszedł do klubu latem, a zaraz może odejść. Tak przynajmniej wynika z ustaleń portalu as.ro (Antena Sport). "Iordanescu może wykonać kolosalny ruch! Klub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich kusi go milionami euro" - czytamy.

Wspomniany klub to Al Jazira. "Właśnie zwolniła swojego trenera i ma na oku Rumuna" - wskazano. Posadę stracił Hussein Ammouta (pracował tam od lipca 2024 r.), a klub z ZEA wydaje się bardzo zdeterminowany, by Marokańczyka zastąpił szkoleniowiec Legii.

W tym celu szykowane są ogromne pieniądze. "Są gotowi wpłacić klauzulę odstępnego Polakom, podobno miałoby to być około 400 tys. euro. Według posiadanych przez nas informacji Al Jazira kusi byłego trenera rumuńskiej kadry pensją w wysokości 3 mln euro" - dowiadujemy się z rumuńskiego portalu. W stolicy Polski ma zarabiać ok. 600 tys. euro rocznie (tak informował "Przegląd Sportowy" Onet), zatem przebitka jest pięciokrotna.

Edward Iordancesu kuszony przez szejków. Mógłby pracować z mistrzem świata

Gdyby klauzula została wpłacona, decyzja o odejściu należałaby wyłącznie do 47-latka. Przekonać go mogą nie tylko wielkie pieniądze, ale i perspektywa pracy z bardzo znanymi piłkarzami. Największe nazwisko w kadrze to Nabil Fekir, mistrz świata z 2018 r. oraz były gracz Olympique'u Lyon i Realu Betis.

Uwagę zwracają również: Mohamed Elneny (w latach 2016-2024 był piłkarzem Arsenalu), Karim Rekik (były zawodnik m.in. Manchesteru City, PSV, Olympique'u Marsylia i Sevilli) czy Neeskens Kebano (dziewięć występów w PSG, w latach 2016-2023 był graczem Fulham).

Na rozwój sytuacji trzeba będzie poczekać. Obecnie głównym celem Edwarda Iordanescu jest przygotowanie Legii Warszawa na pierwsze spotkanie z Hibernian w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, zaplanowane na czwartek 21 sierpnia. Dotychczas Rumun poprowadził polski klub w 11 spotkaniach, zdobył krajowy superpuchar.