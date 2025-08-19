Izrael wskazuje na właściciela polskiego klubu. "Zło w najczystszej postaci"

Wydarzenia z dwumeczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa a Maccabi Hajfa jeszcze długo będą nieść się echem. Transparent wywieszony w pierwszym meczu przez Polaków ("Izrael morduje, a świat milczy") spotkał się z odpowiedzią Izraelczyków w rewanżu ("Mordercy od 1939"). Sprawa zatacza coraz szersze kręgi.

Izrael żyje tym, co wydarzyło się w dwumeczu Rakowa z Maccabi. Wzięli na tapet właściciela Pogoni Szczecin. Oto dlaczego

Portal sports.walla.co.il wziął pod lupę Alexa Haditaghiego. "Polska prezentuje: Najbardziej antyizraelski właściciel w światowej piłce nożnej" - czytamy w nagłówku. "Transparent kibiców Maccabi Hajfa doprowadził Haditagiego do populistycznej demonstracji. Poznajcie Kanadyjczyka i Irańczyka (z tego kraju pochodzi - red.), który rządzi Pogonią Szczecin, a na X napisał, że Benjamin Netanjahu jest gorszy od Adolfa Hitlera, powtórzył antysemickie teorie i zasugerował, że za ataki z 11 września odpowiada Mossad" - oto wystawiona mu "laurka".

Haditaghi został określony jako "hejter Izraela" wykorzystujący media społecznościowe do "szerzenia toksycznych treści dziesiątkom tysięcy obserwujących". "Ta obrzydliwa flaga (kibiców Maccabi Hajfa) nigdy nie wymaże prawdy. Nikt nie zgrywa ofiary lepiej niż Izrael i Żydzi - a świat ma tego dość. Żydzi i Izraelczycy grają ofiary, dopuszczając się jednego z największych aktów ludobójstwa w historii, i nadal zachowują się jak ofiary… J***ć IDF (Siły Obronne Izraela - red.), j***ć Izrael. Wyzwolić Palestynę" - ten post z serwisu X został podany jako przykład.

Pod przywołanym wpisem pojawiło się wiele odpowiedzi, w tym wiele wyrazów poparcia dla właściciela Pogoni. A izraelskie media połączyły to z inną rzeczą. "Ucieszył się z nagłej popularności i postanowił ją wykorzystać, ogłaszając, że jego drużyna poprosi o wywieszenie transparentu identycznego z tym, którego UEFA użyła przed Superpucharem Europy: 'Przestańcie zabijać dzieci, przestańcie zabijać cywilów'" - przypomniano. Potem zacytowano inny fragment wpisu 46-latka.

"Setki tysięcy niewinnych cywilów - dzieci, kobiet i osób starszych - ginie na całym świecie bez powodu. Od Gazy i Zachodniego Brzegu po Ukrainę i dalej, cierpienie jest realne i nie do zaakceptowania… Mamy społeczny obowiązek wspierać miłość, pokój i jedność, gdy są najbardziej potrzebne" - pisał. Co zastało odebrane przez izraelską prasę jako pozorne "przesłanie pokoju i miłości", a realnie ma być "pretekstem, żeby wytknąć Izraelowi coś złego".

Alex Haditaghi bardzo ostro komentuje kwestie izraelskie. "Śmiałe oskarżenia, teorie spiskowe"

Zwrócono uwagę na zwrot w postawie właściciela Pogoni, który kiedyś podkreślał "posiadanie żydowskich przyjaciół i prawo Izreala do istnienia", lecz po 7 października 2023 r., gdy Hamas przeprowadził krwawy atak na Izraelczyków i rozpętał się konflikt zbrojny, mężczyzna miał zmienić nastawienie. "Jego posty zawierały śmiałe oskarżenia pod adresem Izraela, a także teorie spiskowe, które już dawno przekroczyły granicę antysemityzmu" - oceniono.

"'Miliony ludzi wierzą i wiedzą, że Mossad założył i finansował Talibów i ISIS' - napisał niedawno. 'To również powód, dla którego wielu uważa, że Mossad i Izrael stały za atakami z 11 września! I że przywódcy ISIS byli szkoleni przez Mossad i Izrael przez wiele lat'" - przypomniano jego wpisy. Do których trzeba podchodzić z dużą ostrożnością ze względu na nieprzedstawienie jakichkolwiek dowodów na prawdziwość tych tez.

To nie koniec. Serwis sports.walla.co.il cytuje inny kontrowersyjny post: "Izrael obsługuje najbrutalniejszą i najbardziej manipulacyjną machinę propagandową na Ziemi - finansowaną oraz chronioną przez skorumpowanych i pozbawionych kręgosłupa amerykańskich polityków oraz współwinne media. Siły Obronne Izraela celowo atakowały szpitale i stacje telewizyjne pełne dziennikarzy. Nazwijmy to po imieniu: morderstwo z zimną krwią dokonane przez zbrodniarzy wojennych ukrywających się za kłamstwami. To nie wojna - to systematyczna masakra. Zło w najczystszej postaci".

A jak Haditaghi komentował wpis dotyczący konfliktu izraelsko-irańskiego? "Bądźmy szczerzy: gdyby Izrael dostawał dolara za każdym razem, gdy 'nie zaczął', miałby wystarczająco dużo pieniędzy, żeby w końcu kupić sobie sumienie - ale pewnie i tak wydałby je na więcej samolotów F-35" - czytamy.

Zacytowano również wpis, gdzie Kanadyjczyk o irańskich korzeniach przywołał obecnego premiera Izraela i przywódcy III Rzeszy. "W Strefie Gazy zginęło ponad 100 tys. osób - większość z nich to kobiety i dzieci. To nie wojna. To masakra. Cywile. Zbombardowani. Skorumpowani. Pogrzebani żywcem. Dzieci bez kończyn. Matki bez niemowląt. Ojcowie bez domów i rodzin. Świat powiedział 'nigdy więcej' - a my jesteśmy tutaj, oglądając to na żywo w jakości HD… Benjaminie Netanjahu - przewyższyłeś najgorsze potwory w historii. Nawet Hitler nie transmitował swojego ludobójstwa na żywo" - pisał. Zacytowano również wpis, w którym określił AIPAC, pro-izraelską organizację lobbingową działającą w USA, "sutenerami" amerykańskiej polityki.

"Oskarżenia o ludobójstwo, echa teorii antyizraelskich, cykl fałszywych wiadomości z Gazy, a nawet żądanie usunięcia Izraela z Eurowizji" - tak portal sports.walla.co.il podsumował wpisy Haditaghiego w serwisie X. A na koniec padła bardzo mocna teza.

"Alex Hatidagi zawsze tam był, publikując wpisy przeciwko Izraelowi - niektórzy powiedzieliby, że graniczące z podżeganiem. Po geście kibiców Maccabi Hajfa odkrył, że piłka nożna zapewni mu platformę do przekazania swojego przesłania" - czytamy, co jest bardzo daleko idącym stwierdzeniem. Większość ostatnich wpisów właściciela Pogoni dotyczy klubu, a duże zasięgi na X wykorzystuje on w różnych celach - niedawno nagłośnił i wsparł zbiórkę na chorującego Roberta Dymkowskiego, byłego gracza szczecinian.

Wszystko to pokazuje, jak ogromne emocje wzbudziły transparenty wywieszone podczas dwumeczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa. W tej sprawie działa już UEFA, prowadząca postępowanie dotyczące potencjalnych kar dla obu klubów. Jednak sprawa jest znacznie bardziej złożona i potrzeba będzie trochę więcej czasu, aby przycichła.