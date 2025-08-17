Trener na wylocie z klubu Ekstraklasy! Właściciel wydał komunikat

Pogoń Szczecin kończy piątą kolejkę Ekstraklasy w strefie spadkowej. Do tej pory szczecinianie zdobyli tylko cztery punkty. Gra Pogoni wygląda fatalnie. Drużyna, która w poprzednim sezonie była blisko awansu do europejskich pucharów, teraz ma ogromne problemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Trener Pogoni na wylocie? Właściciel wydał oświadczenie

Mało kto jednak spodziewał się, że Pogoń zagra tak słabo jak w dzisiejszym meczu z Górnikiem Zabrze. Porażka 0:3 u siebie to kompromitacja, która może sprawić, że trener Robert Kolendowicz w końcu pożegna się z posadą - na co zapowiada się już od kilku tygodni. Po tej przegranej właściciel Pogoni - Alex Haditaghi - postanowił opublikować na Twitterze wpis, w którym zapowiada zmiany.

"Cała Pogoń Szczecin - nasi zawodnicy, nasz trener i jego sztab oraz zarządzający klubem - musi wziąć pełną odpowiedzialność za dzisiejszą porażkę i cały dotychczasowy sezon. Prawda jest prosta: brakowało nam intensywności, pasji i jedności w drużynie. To nieakceptowalne" - zaczął.

"Kibicom, którzy żyją i oddychają tym klubem, jesteśmy winni szczere przeprosiny. Noszenie tego herbu to przywilej. Szczecin zasługuje na drużynę, która walczy, zespół z sercem, zespół, który jest zjednoczony" - kontynuował.

"To nie zostanie zignorowane lub wytłumaczone. Odpowiedź będzie widoczna na boisku - walka, ogień, wyniki. I mówię wprost: nadchodzą zmiany, bo to co do tej pory pokazaliśmy, jest niewystarczająco dobre i nie będzie dłużej tolerowane" - zakończył.

Trudno nie łączyć zapowiedzi o "nadchodzących zmianach" z pozycją trenera Kolendowicza. Wielu kibiców i ekspertów wierzy, że szkoleniowiec Pogoni pożegna się z posadą jeszcze przed przerwą reprezentacyjną.

"Gorąco dziś po meczu w Szczecinie. Wszystko wskazuje na to, że posada trenera Kolendowicza jest już przesądzona i nie będzie czekania do przerwy reprezentacyjnej na zmiany" - poinformował na Twitterze profil FootballScout.

Pogoń przed przerwą na kadrę zagra dwa trudne mecze. W najbliższej kolejce czeka ją wyjazd do Łodzi, gdzie zagra z mocnym u siebie Widzewem. Następnie do Szczecina przyjedzie Raków Częstochowa, który w niedzielę pokazał się z dobrej strony w Niecieczy (3:2).