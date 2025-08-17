Pięć goli w meczu Rakowa! Trzęsienie ziemi w 3. minucie

Do tej pory Raków wygrał w Ekstraklasie tylko z GKS-em Katowice (1:0). W kolejnych dwóch spotkaniach częstochowianie nie zdobyli nawet punktu. Najpierw byli gorsi od Wisły Płock (1:2), a następnie Radomiaka Radom (1:3). Przed dzisiejszym meczem Raków znajdował się w strefie spadkowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Termalica zaskoczyła Raków. Gol już w 3. minucie!

Mecz zaczął się dla Rakowa najgorzej jak mógł. Termalica już w 3. minucie wyszła na prowadzenie po trafieniu Jesusa Jimeneza z najbliższej odległości. Raków mógł odpowiedzieć bardzo szybko, ale uderzenie głową z piątego metra wylądowało prosto w rękach bramkarza Termaliki.

Po bramce Termalica skupiła się na obronie korzystnego wyniku. I to zemściło się bardzo szybko, bo już w 14. minucie bramkę na 1:1 zdobył Michael Ameyaw. Chwilę później Termalica była bardzo blisko ponownego wyjścia na prowadzenie, ale drużynę Marka Papszuna uratowała poprzeczka. Ostatecznie pierwsza połowa skończyła się remisem.

Co za widowisko w Niecieczy! Raków przetrwał i zdobył trzy punkty

W przerwie meczu Marek Papszun zdecydował się dokonać aż trzech zmian. I choć Raków przeważał, to miał problemy z dochodzeniem do dobrych sytuacji. Dopiero w 68. minucie Diaby-Fadiga posłał dobrą piłkę do Rochy. Portugalczykowi nie udało się nic z nią zrobić, ale obrońca Termaliki wybił piłkę na tyle słabo, że ta trafiła prosto pod nogi Marko Bulata, który musiał trafić do siatki - i było 2:1 dla Rakowa.

W 73. minucie powinno być 3:1, ale Diaby-Fadiga nie wykorzystał świetnego podania od Iviego Lopeza. Chwilę później Ivi Lopez ponownie dośrodkował w pole karne i tym razem gol już padł, bo do piłki dał radę doskoczyć Leonardo Rocha. Trzy minuty później Ivi Lopez sam mógł strzelić bramkę, ale jego uderzenie z rzutu wolnego dał radę obronić Miłosz Mleczko.

Wydawało się, że gospodarze już nie dadzą rady wiele zrobić w tym meczu, ale wtedy Termalice pomogło szczęście. Po rzucie wolnym w 82. minucie piłka odbiła się w taki sposób, że trafiła pod nogi Igora Strzałka, który pokonał Kacpra Trelowskiego.

Końcówka była bardzo emocjonująca. Piłkarze Marcina Brosza walczyli o wyrównanie i kilka razy było naprawdę gorąco w polu karnym Rakowa. Wicemistrzowie Polski ostatecznie przetrwali to natarcie i wygrali 3:2. Raków opuścił strefę spadkową i awansował na 10. miejsce w tabeli.