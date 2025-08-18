Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski 6 sierpnia tego roku, a pięć dni później odwiedził miejsce, które bardzo dobrze zna - czyli stadion klubu PKO BP Ekstraklasy - Lechii Gdańsk. Nawrocki od dawna nie ukrywa, że jest fanem sportu, a w przeszłości uprawiał boks. W przeszłości często kibicował na meczach gdańskiego klubu. W ostatni poniedziałek zjawił się na pojedynku, w którym Lechia Gdańsk zremisowała 3:3 z Motorem Lublin.

Oto co śpiewał Karol Nawrocki z kibicami

Do internetu trafiło nagranie, jak Karol Nawrocki z uśmiechem na ustach śpiewa razem z najbardziej zagorzałymi kibicami Lechii Gdańsk. "Jazda Lechia, jazda Lechia, jazda Lechia" - słychać na nagraniu, które trafiło do YouTube. Można je zobaczyć tutaj.

"Nawrocki został ciepło przyjęty przez kibiców, którzy skandowali jego imię i nazwisko. Obecność prezydenta RP na meczu PKO Ekstraklasy wykorzystał do ostrego ataku europoseł Robert Biedroń. "Oto kryjówka gdańskiego kibola" - napisał polityk lewicy na platformie X" - pisał Dawid Franek ze Sport.pl.

Kilka dni temu Karol Nawrocki w programie "Gość wydarzeń" w Polsacie dostał pytanie, czy jest gotowy nie tylko na odwiedzanie stadionu w Gdańsku, ale też innych obiektów w Polsce.

- Jeśli oczywiście dostanę zaproszenie od kibiców, a już takie zaproszenia dostawałem, to nie widzę problemów, żeby odwiedzić także te stadiony, które mnie popierają, które mnie wspierają, które wierzą w swojego prezydenta - przyznał Nawrocki.

Ulubiony klub prezydenta Polski - Lechia Gdańsk ma fatalną sytuację w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Po pięciu kolejkach ma minus 3 punkty na koniec i zajmuje ostatnie miejsce. To efekt tego, że Lechia startowała do sezonu z karencją minus pięciopunktową za niespełnienie kryteriów finansowych, a konkretnie za zaległości wobec zawodników.

Gdańszczanie w następnej kolejce, w niedzielę 24 sierpnia podejmą w derbach Trójmiasta Arkę Gdynia. Początek meczu o godz. 17.30.