Widzew ostro reaguje po meczu z Cracovią. Prezes ogłasza

W drugim piątkowym meczu 5. kolejki ekstraklasy Cracovia wygrała z Widzewem Łódź 1:0, a jedynego gola spotkania zdobył Martin Minczew. Nie brakuje jednak głosów mówiących o tym, że spory błąd popełnili sędziowie, którzy nie uznali gola dla Widzewa autorstwa Frana Alvareza przy stanie 0:0. Wśród komentujących znajdował się między innymi Zbigniew Boniek. Teraz stanowisko przedstawił prezes Widzewa Michał Rydz. Zapowiedział podjęcie kroków.
"Kiedy z powodu rażącego błędu sędziego odpadaliśmy z Pucharu Polski, czułem gniew i rozczarowanie. Rozpoczęliśmy wtedy jako Klub działania mające na celu usprawnienie systemu VAR. Od tego czasu minęło kilkanaście miesięcy i dziś, po trzech meczach z rzędu, w których w kontrowersyjnych okolicznościach @RTS_Widzew_Lodz niesłusznie zabierane są wypracowane przez drużynę korzyści (bramki, rzut karny) mam poczucie, że jesteśmy w tym samym punkcie" - rozpoczął Rydz we wpisie na portalu X.
Prezes łódzkiego klubu przyznał, że klub jest w trakcie przygotowywania stosownej dokumentacji. W dalszej części jego wypowiedzi wyczuwalna jest także obawa o kolejne błędy, które mogą wypaczać wynik spotkań.
"Przygotowujemy dokumentację i pismo, które przekażemy do właściwych organizacji. Już teraz zabiegamy też o spotkania na najwyższym szczeblu. Liczę na to, że właściwe organy podejmą konkretne kroki mające na celu uniknięcie takich sytuacji w przyszłości. Jeśli sytuacja się dalej się nie zmieni, kontrowersje będą wpływać na kluczowe rozstrzygnięcia, a na tym ucierpi cała liga. Dziś Widzew, jutro może to spotkać inne kluby" - dodał.
Widzew Łódź w pierwszych pięciu kolejkach zgromadził siedem punktów. Łodzianie pokonali u siebie Zagłębie Lubin (1:0) i GKS Katowice (3:0), a także zremisowali z Wisłą Płock (1:1). W dwóch spotkaniach wyjazdowych ponieśli dwie porażki: z Jagiellonią Białystok (2:3) i z Cracovią (0:1). Kolejny mecz podopieczni Żeljko Sopicia rozegrają 22 sierpnia z Pogonią Szczecin.
