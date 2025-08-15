Legia dzień po odpadnięciu z LE ogłosiła transfer. Prosto z giganta!

Legia Warszawa nie awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy (zagra w czwartej rundzie el. Ligi Konferencji). Co prawda na własnym boisku pokonała 2:1 AEK Larnaka, lecz nie wystarczyło to do odrobienia strat z pierwszego spotkania (1:4). Dzień po rewanżu stołeczny klub ogłosił transfer nowego zawodnika.

Legia Warszawa odpadła z Ligi Europy. Teraz ogłasza transfer piłkarza ze Sportingu

"Henrique Arreiol piłkarzem Legii Warszawa. Młody talent z Portugalii dołączył do Legii Warszawa! 20-letni defensywny pomocnik przenosi się do Legii ze Sportingu CP. Zawodnik podpisał z klubem 4-letni kontrakt, który obowiązuje do 2029 r." - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie klubu, opublikowanym w piątek o godz. 10:59. Z kolei w serwisie X zamieszczono krótkie wideo powitalne.

Arreiol to defensywny pomocnik. Jest wychowankiem lizbońskiego Sportingu, a w minionym sezonie zadebiutował w seniorach portugalskiego mocarza. Skończyło się na czterech spotkaniach (trzy ligowe, jedno w krajowym pucharze), jednak dzięki temu może poszczycić się mistrzostwem oraz Pucharem Portugalii.

Henrique Arreiol dołącza do Legii Warszawa. Tak się przedstawił

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do klubu z taką historią. Bardzo dobrze czuje się z piłką i określiłbym siebie jako technicznego piłkarza. Z drugiej dobrze czuję się też w pojedynkach siłowych, dzięki czemu dobrze sprawdzam się zarówno w ataku, jak i w obronie - powiedział 20-latek, który będzie grał z numerem 6, wcześniej noszonym przez Maxiego Oyedele.

- Jest to kreatywny zawodnik, który gra na pozycji defensywnego pomocnika, natomiast może też grać jako kreatywna ósemka. Tym transferem chcieliśmy pomyśleć trochę o przyszłości i pozyskać piłkarza, który może wejść do pierwszej drużyny, rozwijać się w niej i przynieść korzyści zarówno dla drużyny, jak i dla klubu - to z kolei słowa dyrektora sportowego Michała Żewłakowa. O potencjale Arreiola świadczą również występy w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii. W minionym roku zadebiutował w kadrze U-20, dla której dotychczas rozegrał sześć spotkań (bez gola i asysty).

Niedługo Henrique Arreiol będzie mógł zaprezentować swoją wartość na boisku. Choć raczej nie zadebiutuje w najbliższym spotkaniu Legii Warszawa przeciwko Wiśle Płock (niedziela 17 sierpnia).