Nowa potęga w Ekstraklasie? Miliarder zainwestował w polski klub!

Pod koniec maja bieżącego roku pojawiły się informacje, że dojdzie do zmiany większościowego właściciela w Cracovii. "W miejsce Comarchu, który został przejęty przez fundusz CVC Capital Partners, wejdzie amerykański biznesmen polskiego pochodzenia, a więc Robert Platek" - pisał Aleksander Bernard ze Sport.pl. W czwartkowe popołudnie zmiana stała się faktem, o czym poinformowała Cracovia w oficjalnym komunikacie.

Duża zmiana w Cracovii. Większościowym udziałowcem miliarder ze Stanów Zjednoczonych

"Robert Platek większościowym udziałowcem KS Cracovia S.A. Pani Elżbieta Filipiak objęła udziały mniejszościowe. Dotychczasowy właściciel, Comarch S.A., pozostanie zaangażowany jako sponsor Klubu" - czytamy w nim. Poinformowano w nim, że właśnie 14 sierpnia "Comarch S.A. podpisał umowę z podmiotem kontrolowanym przez Roberta Platka, amerykańskiego menedżera polskiego pochodzenia". Rodzina Platek jest też właścicielem włoskiej Spezii Calcio oraz portugalskiej Casa Pia. Jej majątek jest wyceniany na dwa miliardy dolarów.

- Cieszę się, że zamknęliśmy wszystkie kwestie związane z tą transakcją i że będę mógł uczestniczyć w nadchodzącym meczu z Widzewem. Cracovia to Klub z imponującą historią i ogromnym potencjałem. Wierzę, że wspólnie z rodziną Filipiaków oraz dzięki dalszemu wsparciu Comarchu będziemy walczyć o najwyższe cele i spełniać ambicje naszych kibiców - przekazał Platek. Radość z tej współpracy wyraziła też Elżbieta Filipiak, wspominając pasję zmarłego męża Janusza Filipiaka do klubu z Krakowa. Comarch związany jest z Cracovią niezmiennie od 2002 roku.

- Bardzo się cieszę, że transakcja doszła do skutku. To wydarzenie, które pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość i dostrzec perspektywy rozwoju, jakie się przed nami rysują. Przed nami kolejne cele, które będziemy wspólnie realizować - powiedział z kolei prezes Cracovii Mateusz Dróżdż.

Po czterech kolejkach nowego sezonu Ekstraklasy Cracovia ma siedem punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Kolejny mecz krakowski zespół rozegra u siebie w piątek 15 sierpnia o godz. 20:30 z Widzewem Łódź.