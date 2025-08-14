Przełomowe wieści ws. przejęcia Górnika. Podolski nie traci czasu

Od dawna wiadomo, że Lukas Podolski kocha Górnika Zabrze. W 2021 roku były mistrz świata dołączył do drużyny, spełniając obietnicę, jaką dał wcześniej kibicom. Zapowiadał, że na koniec kariery zostanie piłkarzem Górnika. To jednak nie koniec. Podolski przymierza się do kupna klubu z rąk miasta. Cały proces trochę się już przedłuża, ale najnowsze informacje mogą napawać 40-latka optymizmem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Ważne spotkanie w Zabrzu

Jak przekazała Ewa Weber, pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza, 13 sierpnia doszło do spotkania przedstawicieli miasta z osobami reprezentującymi firmę LP Holding GmbH. Podolski przyjechał na negocjacje z dwoma wspólnikami. Portal roosevelta81.pl poinformował, że rozmowy mają potrwać do 31 sierpnia.

"Prywatyzacja Górnika zgodnie z harmonogramem. Trwają negocjacje z LP Holding GmbH - podmiotem zainteresowanym zakupem Górnik Zabrze S.A. Dziś odbyło się spotkanie pomiędzy Panem Lukasem Podolskim a przedstawicielami Miasta Zabrze. Realizujemy - zgodnie z prawem i wszelkimi procedurami - proces prywatyzacji" - napisała Ewa Weber w mediach społecznościowych.

Wielu kibiców pragnie, by podmiot związany z Podolskim przejął Górnika. Obecnie klub przyzwoicie radzi sobie w PKO Ekstraklasie - zajmuje w rozgrywkach 8. miejsce z dorobkiem 6 punktów.

Gorący okres. Walka o fotel prezydenta trwa

Rozmowy na temat przejęcia Górnika trwają, ale ostatnio w Zabrzu na pierwszym planie są przedterminowe wybory na urząd prezydenta miasta. W pierwszej turze wzięło udział sześcioro kandydatów.

W niej zwyciężyła Weber. Uzyskała 39,29 proc. poparcia i w drugiej turze zmierzy się z Kamilem Żbikowskim (16,14 proc.). W majowym referendum ze stanowiska prezydenta Zabrza została odwołana Agnieszka Rupniewska.