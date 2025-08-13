Nie żyje Józef Nowak. "Spoczywaj w pokoju, Legendo"

Bardzo smutne wieści napłynęły z Ruchu Chorzów. Zespół poinformował o śmierci legendarnego zawodnika - Józefa Nowaka. Grał jako prawy pomocnik i reprezentował barwy tego klubu w 235 meczach, w których strzelił 13 goli. W tym czasie zdobył mistrzostwo Polski w 1989 roku.

Józef Nowak nie żyje. Legenda Ruchu Chorzów miała 67 lat

"Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 67 lat zmarł Józef Nowak, jedna z Legend naszego Klubu, Mistrz Polski z 1989 roku. Zmarł po długiej chorobie. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Legendo" - napisał klub w komunikacie.

Józef Nowak został odznaczony w ubiegłym roku tytułem Ambasadora Ruchu Chorzów. "Nim honorujemy osoby w szczególny sposób zasłużone dla naszego Klubu. Kilka lat temu zorganizował w klubowej kawiarence spotkanie byłych piłkarzy Ruchu" - dodaje Ruch w komunikacie.

Przebieg kariery Józefa Nowaka

Józef Nowak pochodził z Chorzowa i był wychowankiem Zrywu. Występował w takich klubach jak AKS Chorzów, czy Śląsk Wrocław, gdzie debiutował w I lidze. Po przygodzie z Ruchem Chorzów, w którym grał w latach 1982 - 1990, zdecydował się wyjechać za granicę. Trafił ostatecznie do szwajcarskiego Schaffhausen. Po karierze był trenerem w Niemczech i Szwajcarii, m.in. FC Lohn.

W 2022 roku Józef Nowak był gościem programu "Poznaj Niebieską Legendę". W rozmowie wyznał, że jest bardzo szczęśliwy, że grał w Ruchu i że mógł coś oddać temu klubowi. - Mówię o tym mistrzostwie Polski - podkreślał.