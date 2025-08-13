Zawrzało po słowach Iordanescu. Szefowie Jagiellonii od razu "zaatakowali"

Polskie kluby wciąż walczą o grę w europejskich pucharach. Niestety Lech Poznań pożegnał się już z Ligą Mistrzów, ale wciąż ma szansę na grę w Lidze Europy. Legia również walczy o LE, ale jest w trudnym położeniu, bo w pierwszym meczu z AEK-iem Larnaka polegli 1:4. Jagiellonia i Raków walczą o Ligę Konferencji. Duma Podlasia wygrała z Silkeborkiem 1:0, a "Medaliki" poległy 0:1 z Maccabi Hajfa.

Media: Mecz Legia - Jagiellonia będzie przełożony

W najlepszym położeniu przed rewanżami jest Jagiellonia, która jako jedyna wygrała swój mecz i jest jedną nogą w IV rundzie eliminacji, której mecze zostaną rozegrane w dniach 21 i 28 sierpnia. Z kolei Legia Warszawa w przypadku odpadnięcia z LE wciąż będzie miała szansę w finale kwalifikacji do Ligi Konferencji.

W związku z trwającymi kwalifikacjami kluby Ekstraklasy przekładają mecze, by być w jak najlepszej dyspozycji na podbój Europy. Teraz Piotr Kamieniecki z TVP Sport poinformował, że Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok mają przełożyć mecz 6. kolejki, który zaplanowano na 24 sierpnia.

Dziennikarz powołał się na słowa trenera Wojskowych - Edwarda Iordanescu. - Odbyły się już pierwsze rozmowy i chcemy przełożyć mecz z Jagiellonią. To wspólna prośba obu klubów - powiedział trener. - Musimy zyskać czas, potrzebujemy go. Każdy dzień spędzony na boisku w trakcie treningu jest dla nas bardzo ważny. Wszyscy chcą mistrzostwa, a naszym celem jest dodatkowo wprowadzenie drużyny do fazy ligowej europejskich rozgrywek - dodał.

Zaskakująca reakcja przedstawicieli Jagiellonii

Kamieniecki opublikował w serwisie X wpis z wypowiedzią trenera Legii, na który - dość niespodziewanie - zareagowali przedstawiciele Jagiellonii Białystok. Prezes Ziemowit Deptuła napisał: "Może ta obustronna prośba to jest taka, że trener Legii rozmawiał z prezesem Legii i obaj się zgodzili..." - oświadczył.

Wtórował mu dyrektor sportowy Łukasz Masłowski: "My, póki co o nic nie prosiliśmy" - podkreślił.

Według ustaleń TVP Sport mecz rzekomo miałby być przeniesiony na wrzesień (23-25). Legia już przełożyła jeden mecz - z Piastem Gliwice przed meczem z Aktobe w Kazachstanie.