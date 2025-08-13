Hit ekstraklasy przełożony. To już pewne

Polskie kluby grają w eliminacjach do europejskich pucharów. Z tego powodu w terminarzu ekstraklasy co chwilę dochodzi do zmian. Przełożono już kilka spotkań. W środowe przedpołudnie departament logistyki rozgrywek poinformował o zmianie terminu ligowego hitu.

Lech przekłada kolejny mecz. Zmiana terminu hitu ligi

"Departament Logistyki Rozgrywek na wniosek Lecha Poznań przełożył mecz 6. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa, który był zaplanowany pomiędzy meczami rundy play-off europejskich pucharów" - poinformowano na oficjalnej stronie internetowej rozgrywek ekstraklasy.

W komunikacie zaznaczono, że nowy termin meczu zostanie podany po zakończeniu eliminacji do europejskich pucharów. Ustalony zostanie w porozumieniu z nadawcą rozgrywek i będzie zależny od dalszego udziału Lecha w rozgrywkach UEFA.

- W przypadku, gdyby Lech Poznań rozgrywał swoje mecze w Lidze Konferencji, zaległy mecz zostanie rozegrany w zatwierdzonym terminie rezerwowym, tj. 23-25 września 2025 roku - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA, cytowany przez wspomniane źródło.

Warto przypomnieć, że dla obu zespołów będzie to już drugie przełożone spotkanie ligowe. Częstochowianie i poznaniacy nie zagrali w 4. kolejce ekstraklasy. Ich mecze - odpowiednio z Zagłębiem Lubin i Piastem Gliwice zostaną rozegrane w innym terminie.

Jak wyglądają najbliższe plany obu zespołów? Lech w 5. kolejce zagra u siebie z Koroną Kielce (16 sierpnia, 20:15). Raków Częstochowa dzień później zmierzy się na wyjeździe z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (17 sierpnia, 20:15).

Przypomnijmy, że Raków wcześniej, bowiem 14 sierpnia rozegra wyjazdowe spotkanie z Maccabi Hajfa w ramach III rundy eliminacji do Ligi Konferencji. W pierwszym meczu podopieczni Marka Papszuna przegrali z zespołem z Izraela 0:1.