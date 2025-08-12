Ten transfer to prawdziwa bomba! Widzew rozbija bank

Łodzianie wręcz szaleją na rynku transferowym, a trener Zeljko Sopić nie może narzekać na brak wzmocnień. Do jego drużyny za 1,5 mln euro dołączył Mateusz Fornalczyk. 750 tysięcy euro kosztował Samuel Akere. Kolejne 425 tys. - Ricardo Visus, 300 tys. - Maciej Kikolski, 250 tys. wydano za Diona Gallapeniego, a 100 za Petera Therkildsena.

Klub od jakiegoś czasu polował także na Steliosa Andreou. Cypryjczyk to 23-letni gracz Charleroi SC, a także etatowy reprezentant swojego kraju, w barwach którego rozegrał 24 mecze. W barwach belgijskiego zespołu wystąpił 124 razy, w ostatnim sezonie mając pewny plac gry na środku obrony. Innymi słowy, to duże nazwisko jak na warunki Ekstraklasy, a na papierze nawet potencjał na gwiazdę ligi. Świadczy o tym chociażby jego wycena na portalu Transfermarkt, która wynosi 3,5 miliona euro.

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, Andreou właśnie przechodzi testy medyczne w Łodzi, co oznacza, że finalizacja transferu znajduje się na ostatniej prostej. Kontrakt ma zostać zawarty na pięć lat, choć nie jest jasne, jak dużo ta operacja będzie kosztowała Widzewa.

"W ostatnim tygodniu (nie wiemy, czy te kwoty się utrzymały do końca negocjacji) warunki Charleroi wyglądały następująco: 1,3 mln euro i 300 tysięcy euro w formie bonusów plus 15 procent zysku z ewentualnego kolejnego transferu Cypryjczyka" - napisał Włodarczyk.

Chwilę przed Włodarczykiem o transferze poinformował także belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri. "Stelios Andreou jest w Polsce, aby sfinalizować transfer do Widzewa Łódź. Kluby ustalą w najbliższy wtorek szczegóły, które umożliwią Cypryjczykowi podpisanie 5-letniego kontraktu, o czym poinformowano 16 lipca. Andreou czeka na ostateczne zielone światło..." - opisał Tavolieri.

Gdyby kwota 1,3 miliona euro za zakup Andreou okazała się prawdziwa, oznaczałoby to, że Widzew w tym okienku transferowym przeznaczyłby na wzmocnienia aż 4,63 mln euro. Więcej (5,82 mln) wydał tylko Raków Częstochowa.