Mecz już się skończył, gdy Nawrocki przemówił do kibiców. Oto co zrobił

Karol Nawrocki został w ubiegłym tygodniu zaprzysiężony na urząd prezydenta RP. Nie od dziś wiadomo, że polityk jest wielkim kibicem sportu, a zwłaszcza piłki nożnej. W poniedziałkowy wieczór wykorzystał okazję do odwiedzenia klubu, który zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. Mowa oczywiście o Lechii Gdańsk. Prezydentowi trafiło się fantastyczne spotkanie. Lechia zremisowała z Motorem Lublin po fantastycznym meczu. Głowa państwa w pewnym momencie pojawiła się wśród kibiców jednej z trybun.

Karol Nawrocki wszedł między kibiców. Przemówił na portalu X

"Prezydent odwiedził Zieloną!" - nagranie prezydenta wchodzącego na jedną z trybun opatrzone takim opisem opublikował na portalu X profil portalu Lechia.net.

Na filmiku widać uśmiechniętego Karola Nawrockiego udającego się do kibiców, którzy od początku spotkania okazywali mu dużą sympatię. Prezydenta powitało gromkie skandowanie jego imienia i nazwiska.

Wcześniej głowa państwa mogła podziwiać transparent, który przygotowany został dla niego przez sympatyków Lechii. Jasno dawał on do zrozumienia, że Nawrocki traktowany jest na trybunach gdańskiego stadionu jako "swój" człowiek.

Całe zamieszanie związane z wizytą Karola Nawrockiego na meczu ekstraklasy na tym się nie skończyło.

- Prezydent Karol Nawrocki był w szatni drużyny Lechii Gdańsk po meczu z Motorem Lublin, tu potrzebny jest nie tylko nowa obrona ale wręcz nowy minister obrony - pisał gdański dziennikarz Maciej Słonimski na swoim profilu na portalu X.

Sam prezydent dwukrotnie także zabrał głos we wspomnianej przestrzeni portalu X. "Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie!" - napisał. Na jego tweeta odpowiedziało wielu fanów, a jeden z nich napisał wprost: "Panie Prezydencie, kibice Legii też Pana kochają. Zapewniam". Nawrocki postanowił odpowiedzieć na ten wpis, komentując: "Będę, podziękuję".

Czas pokaże, czy Karol Nawrocki rzeczywiście stanie się regularnym bywalcem na meczach polskich klubów - w tym ulubionej Lechii Gdańsk. Kolejne domowe spotkanie gdańszczanie rozegrają 24 sierpnia. Podejmą wówczas Arkę Gdynia.