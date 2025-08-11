Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Oto cała prawda o transferze Ziółkowskiego do Romy. Zdradzili tajemnice
Jan Ziółkowski był już przedstawiany w mediach jako przyszły zawodnik AS Romy, ale te informacje zdementował dyrektor sportowy Legii Warszawa, czyli Michał Żewłakow. Negocjacje ws. transferu młodego Polaka wciąż mają trwać. Włoscy dziennikarze zdradzili, co jest głównym powodem braku porozumienia między stronami.
Jan Ziółkowski (z lewej) to jeden z największych talentów polskiej piłki
Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Jan Ziółkowski w młodym wieku wyrósł na podstawowego zawodnika Legii Warszawa. 20-letni obrońca ma świetne warunki fizyczne (194 cm wzrostu) i zbiera doświadczenie nie tylko na krajowej, ale i europejskiej scenie. Nic więc dziwnego, że od jakiegoś czasu wzbudza spore zainteresowanie z zagranicy. W sierpniu media, na czele z Fabrizio Romano, donosiły, że Polak dogadał się z AS Romą i lada moment oficjalnie zostanie jej piłkarzem.

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Jan Ziółkowski jeszcze nie w AS Romie. Dlaczego?

Mecz Legii Warszawa z AEK Larnaką w eliminacji Ligi Europy miał być dla Jana Ziółkowskiego pożegnaniem z klubem. Kibice nawet chwalili Polaka, że zdecydował się w nim zagrać, choć jest już praktycznie graczem Serii A. W poniedziałek wszystkich zaskoczył jednak Michał Żewłakow, który stwierdził, że Legia... odrzuciła ofertę AS Romy.

– W przestrzeni medialnej pojawiało się wiele informacji. Nawet przed samym meczem na Cyprze niektórzy informowali, że ten deal jest praktycznie zakończony. Chciałbym sprostować: wczoraj dostaliśmy ofertę z AS Roma, która dzisiaj została odrzucona. Więc to nie jest rzecz, która zbliża się do końca, a jeszcze na dobre się nie rozpoczęła – powiedział Żewłakow w rozmowie z Canal+ Sport.

Co jest powodem braku porozumienia na linii włosko-polskiej? Kulisy negocjacji zdradzili dziennikarze portalu "tuttoasroma.com". Według nich wielokrotni mistrzowie Polski zażądali procentu od przyszłej sprzedaży stopera. Na ten warunek nie chciała jednak przystać ekipa z Italii.

ZOBACZ TEŻ: Klasy nie kupisz. Kowalczyk przekroczył granice. "Ściek"

Jan Ziółkowski w seniorskiej drużynie Legii zadebiutował w maju 2024 roku. Od tamtego czasu rozegrał dla niej w Ekstraklasie 23 mecze.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe