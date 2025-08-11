Tak kibice Lechii zareagowali na obecność Nawrockiego. Wymowny transparent

1 czerwca tego roku kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, w których pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Nowy prezydent urząd oficjalnie objął po zaprzysiężeniu, które odbyło się 6 sierpnia. Nawrocki od dawna znany jest jako duży fan sportu, zwłaszcza piłki nożnej. Jego ukochanym zespołem jest Lechia Gdańsk. To właśnie na jej mecz postanowił się wybrać zaledwie kilka dni po zaprzysiężeniu. Prezydent pojawił się na trybunach poniedziałkowego meczu 4. kolejki ekstraklasy. Postanowił zobaczyć mecz Lechii Gdańsk z Motorem Lublin.

Karol Nawrocki powitany na stadionie. Tak zareagowali kibice

"Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii" - taki transparent zawisł na gdańskim stadionie. Odnosił się oczywiście do prezydenta Karola Nawrockiego. Zdjęcia transparentu obiegły media społecznościowe. Dziennikarz WP Sportowe Fakty Tomasz Galiński napisał wprost: "Prezydent jest raczej lubiany w Gdańsku".

Lechia Gdańsk znajduje się w trudnej sytuacji. Wszystko z powodu kary punktowej nałożonej na nią przed startem sezonu. Gdańszczanie rozgrywki rozpoczęli z dorobkiem pięciu ujemnych punktów. Przed poniedziałkowym spotkaniem w tabeli zajmowali ostatnie miejsce, mając na koncie cztery oczka na minusie.

To efekt początku sezonu. Lechia na inaugurację przegrała w Zabrzu z Górnikiem 1:2, a następnie - choć prowadziła 2:0 - uległa mistrzom Polski. Lech Poznań wygrał z nią u siebie 4:3 w szalonym spotkaniu. Remis 2:2 z Cracovią był jedyną punktową zdobyczą zespołu Johna Carvera w pierwszych trzech kolejkach sezonu.

Czy Karol Nawrocki zostanie stałym bywalcem na domowych meczach Lechii? Kolejny domowy mecz gdańszczan będzie wyjątkowym wydarzeniem dla całego Trójmiasta. 24 sierpnia odbędą się bowiem derby z Arką Gdynia. Zapowiada się niezwykle elektryzujące spotkanie.