Duże kłopoty lidera Ekstraklasy w Łodzi! Gole zachwyciły kibiców

Starcie pomiędzy Widzewem Łódź a Wisłą Płock zapowiadało się świetnie. Łodzianie dokonali mnóstwo wzmocnień i po trzech kolejkach PKO Ekstraklasy zgromadzili 6 punktów. Komplet 9 "oczek" znajdował się natomiast na koncie Wisły Płock. Podopieczni Mariusza Misiury są rewelacją początku rozgrywek.

Najpierw szachy, później cios za cios

Większa część pierwszej połowy obfitowała w piłkarskie szachy. Oba zespoły grały spokojnie i wyglądały na takie, które skupiają się głównie na tym, by nie stracić gola. W 24. minucie mecz został na chwilę przerwany, kiedy boisko zostało zadymione.

Po upływie pół godziny gry obie ekipy podkręciły tempo. W 36. minucie kapitalnie w polu karnym Widzewa zachował się Łukasz Sekulski. Zabawił się z obrońcami gospodarzy i technicznym strzałem umieścił piłkę w siatce. Wtedy wreszcie mecz się otworzył. Widzewiacy nie zamierzali tego tak zostawić.

I już pięć minut później stan rywalizacji wyrównał Juljan Shehu. Albańczyk potwierdził, że ma świetnie ułożoną lewą nogę. Z prawej strony precyzyjnie przymierzył i Rafał Leszczyński mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem.

Emocje sięgnęły zenitu, bo Widzew i Wisła poszły na wymianę ciosów. Już doliczonym czasie gry pierwszej połowy Sekulski mógł zdobyć drugą bramkę, ale uderzył w poprzeczkę. Minutę później Bartłomiej Pawłowski huknął jak z armaty, ale Leszczyński był na posterunku. Tak wiele działo się w ostatnim kwadransie, że kibice mogli żałować, iż pierwsza część pojedynku się kończy.

Widzew naładowany, Wisła rozpaczliwie się broniła

Drugą połowę lepiej rozpoczął Widzew. Podopieczni Żeljko Sopicia często przebywali z piłką na połowie Wisły Płock. Czujny musiał być Leszczyński, którego w 48. minucie mocnym strzałem z prawej nogi sprawdził Shehu.

Wisła natomiast wyraźnie oddała pole gospodarzom. Płocczanie próbowali wdać się w szarpaną grę, ale właściwie nie stwarzali sobie sytuacji bramkowych. W dodatku mieli problemy zdrowotne. Kilka razy na boisku leżał Sekulski. Z bólu zwijał się również Jorge Jimenez. Obaj musieli opuścić boisko.

Ciekawą sytuację widzieliśmy w 77. minucie. Mariusz Fornalczyk przepychał się z Marcusem Haglindem-Sangre. Arbiter Tomasz Kwiatkowski początkowo podyktował rzut karny. Kiedy wydawało się, że za chwilę któryś z graczy gospodarzy podejdzie do "jedenastki", to sędzia zdecydował się jednak na obejrzenie powtórek w monitorze VAR. Po długim namyśle anulował karnego, co rozwścieczyło trenera Sopicia. Chorwat otrzymał żółty kartonik.

Widzew nie ustał w atakach, a defensywa Wisły grała coraz bardziej rozpaczliwie. Wydawało się, że zwycięski gol łodzian jest kwestią czasu. Nafciarzom mogło być jeszcze goręcej, gdy widzieli, iż sędzia doliczył do podstawowego czasu gry aż 10 minut. Miało to oczywiście związek z długą interwencją przy monitorze VAR.

W końcówce strzałem z dystansu Leszczyńskiego postraszył Visus, ale Widzew znów musiał obejść się smakiem. Później gospodarze nie byli już w stanie nic zdziałać. Sobotni pojedynek zakończył się remisem, bo powinno bardziej cieszyć Wisłę.