Niestety! Gwiazda Lecha kontuzjowana przed ważnym meczem

Lech Poznań ma prawdziwy szpital w klubie. Kontuzjowani są Radosław Murawski, Bartłomiej Barański, Daniel Hakans czy Patrik Walemark. W ostatnim starciu z Crveną zvezdą urazu nabawił się Filip Jagiełło. - Po starciu z rywalem ucierpiał bark lechity, który w czwartek wieczorem i piątek rano przeszedł szczegółowe badania. Wyniki są optymistyczne. - Filip ma uszkodzenie pierwszego stopnia stawu barkowo-obojczykowego. To nie jest groźny uraz, który eliminuje piłkarza na dłuższy czas - powiedział Rafał Hejna, szef sztabu medycznego Kolejorza. Jego przerwa potrwa od siedmiu do dziesięciu dni.

Kłopoty Lecha Poznań. Media: Gwiazda doznała kontuzji

Teraz serwis meczyki.pl poinformował, że kolejna gwiazda Lecha jest niezdolna do gry - chodzi o Alego Gholizadeha. "Jak słyszymy, gwiazda wypada co najmniej na 1-2 miesiące. Sytuacja wydarzyła się na sobotnim treningu" - czytamy.

To bardzo złe wieści dla Lecha, który we wtorek będzie grał rewanż w el. do Ligi Mistrzów przeciwko Crvenie zvezdzie. Przypomnijmy, że w pierwszym starciu Kolejorz poległ 1:3 i potrzebuje wszystkiego co ma, by odwrócić wynik tego starcia.

Najprawdopodobniej zabraknie go również w potyczkach z Koroną Kielce, Rakowem Częstochowa i Widzewem Łódź.

Lech walczy o Ligę Mistrzów

Jeśli Lech odrobi straty i wygra w dwumeczu z serbskim klubem, w finale eliminacji zmierzy się z triumfatorem starcia Dynamo Kijów - Pafos. Z kolei w przypadku porażki zagra z Genkiem o fazę grupową Ligi Europy.

Ali Gholizadeh trafił do Lecha Poznać z Charleroi SC w 2023 roku za 1,8 mln euro. W tym sezonie rozegrał cztery mecze - dwa w Ekstraklasie i dwa w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W sumie uzbierał 149. minut. W sumie Irańczyk w Kolejorzu rozegrał 50 meczów, w których strzelił osiem goli i dołożył sześć asyst. Jest także 42-krotnym reprezentantem Iranu, dla którego zdobył sześć bramek. Serwis Transfermarkt wycenia 29-latka na 2,5 mln euro.