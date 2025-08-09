Stało się! Gwiazda odchodzi z Legii Warszawa! Są nim zachwyceni

Rumuński szkoleniowiec Edward Iordanescu po przyjściu do Legii Warszawa całkowicie wywrócił hierarchię napastników. Numer jeden z poprzedniego sezonu - Marc Gual nagle został numerem "4". W ostatnich spotkaniach Hiszpan w ogóle nie pojawiał się na boisku. Grali za to Jean-Pierre Nsame, Ilja Szkurin oraz sprowadzony latem, Duńczyk Mileta Rajović. Wszystko wskazywało, na to, że dni Guala są w Legii Warszawa policzone i rzeczywiście tak się stało.

Legia Warszawa oficjalnie informuje. Marc Gual odchodzi z klubu

Marc Gual teraz o miejsce w wyjściowej jedenastce powalczy już w innym klubie. Hiszpan podpisał umowę z portugalskim Rio Ave. O odejściu Guala oficjalnie poinformował warszawski klub.

"Marc Gual odchodzi z Legii Warszawa i przenosi się do portugalskiego Rio Ave. Hiszpański napastnik występował przy Łazienkowskiej od lipca 2023 roku. Rozegrał w barwach Legii łącznie 99 spotkań, w których zdobył 30 goli i zanotował 15 asyst. Marc, dziękujemy za reprezentowanie naszych barw i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - napisała Legia Warszawa w serwisie X.

Guala na oficjalnej stronie klubowej zaprezentował też Rio Ave. Portugalczycy bardzo chwalą nowego piłkarza.

"To już pewne! Hiszpański strzelec Marc Gual jest najnowszym nabytkiem Rio Ave FC! Klub osiągnął porozumienie z Legią Warszawa w sprawie stałego transferu Guala. To napastnik, który, szczególnie w polskiej ekstraklasie, w ostatnich sezonach błyszczał. Jego dorobek obejmuje prawie 100 bramek w nieco ponad 200 meczach. Oprócz bramek jest doceniany za liczbę asyst, które zaliczył w ostatnich sezonach. Klub Rio Ave =sfinalizował transfer Guala na mocy trzyletniego kontraktu, pozyskując w ten sposób ważne i doświadczone wzmocnienie dla zielono-białego ataku" - czytamy na oficjalnej stronie Rio Ave.

Gual w Legii Warszawa zagrał 99 spotkań, zdobył 30 bramek i miał 15 asyst. Do portugalskiego klubu trafił za około 200 tys. euro i podpisał roczną umowę.

Rio Ave w poprzednim sezonie zajęło 11. pozycję w tabeli ligi portugalskiej (38 punktów w 34 spotkaniach).