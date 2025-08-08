Zwrot akcji ws. gwiazdora Lecha! Oto jego nowy klub. "Oferta życia"

Afonso Sousa był jedną z gwiazd Lecha Poznań w mistrzowskim sezonie pod wodzą Nielsa Frederiksena. Portugalczyk strzelił trzynaście goli i zanotował sześć asyst w 32 meczach. Sousa doznał kontuzji w trakcie meczu z Breidablikiem (7:1). - Afonso poczuł ukłucie, więc nie wiem, co z nim będzie - tłumaczył trener Lecha. Sousa ma ważny kontrakt z Lechem do końca czerwca przyszłego roku, więc to jest ostatni moment na spieniężenie Portugalczyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech Poznań straci swoją gwiazdę? Wielkie zainteresowanie. "Musimy być gotowi"

Afonso Sousa jednak trafi do Turcji. "Oferta życia"

W ostatnich dniach wszystko wskazywało na to, że Sousa dołączy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Portugalczyk był przymierzany do transferu do Shabab Al-Ahli Club, a więc zdobywcy trzech trofeów w poprzednim sezonie, gdzie trenerem jest Paulo Sousa. Lech miałby otrzymać 4,5 mln euro za Sousę, a Afonso mógłby liczyć na trzyletni kontrakt. Najnowsze doniesienia sugerują, że Sousa jednak trafi do zupełnie innego klubu.

Sebastian Staszewski informuje, że Sousa będzie kontynuował karierę w Turcji. Nowym klubem Afonso ma być Samsunspor. Shabab Al-Ahli nie chciało zapłacić więcej, niż trzy mln euro, a Samsunspor oferuje 3,5 mln euro, na co ma zgodzić się Lech. Poza tym Sousa ma podpisać pięcioletni kontrakt. "Deal jest bardzo blisko, do ustalenia zostały tylko detale. Sousa dostał od Turków propozycję umowy na 5 lat, na mocy której w sumie zarobi więcej, niż miał przez trzy lata w ZEA" - tłumaczy dziennikarz.

Sousa przekonał się do tego transferu po rozmowie z Lubomirem Satką, byłym piłkarzem Lecha Poznań z lat 2019-2023, który aktualnie występuje w Samsunsporze. Nowy klub Portugalczyka zagra w fazie ligowej Ligi Europy lub Ligi Konferencji - w play-offach LE zagra z lepszym z pary Panathinaikos - Szachtar Donieck. "Ostateczna propozycja Turków też jest ofertą życia, bo Sousa będzie mógł podnieść z murawy prawie sześć mln euro" - dodaje Staszewski.

Aktualnym rekordem transferowym Samsunsporu jest Duńczyk Carlo Holse, który przeniósł się latem 2023 r. z Rosenborga za 2,5 mln euro. Samsunspor zakończył poprzedni sezon ligi tureckiej na trzecim miejscu, tuż za Galatasaray i Fenerbahce.

Zobacz też: Sensacja dnia w Europie! "Zrównali faworyta z ziemią"

Sousa trafił do Lecha Poznań latem 2022 r. za 1,2 mln euro z Belenenses. W tym czasie zagrał w 91 meczach dla Lecha we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 20 goli i zanotował 11 asyst.

Jeżeli Sousa zostanie sprzedany za 3,5 mln euro do Turcji, to będzie w czołówce najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii Lecha - przed nim będzie m.in. Jakub Moder (11 mln euro), Jakub Kamiński (10 mln), Jan Bednarek (6 mln) czy Kristoffer Velde (4 mln).

Aktualnie Lech rywalizuje w trzeciej rundzie el. Ligi Mistrzów, w której przegrał 1:3 z Crveną Zvezdą. Rewanżowy mecz odbędzie się we wtorek o godz. 21:00.