Reprezentant Polski wróci do Ekstraklasy? To byłby hit

Jan Bednarek w FC Porto, Jakub Kamiński w FC Koeln, a Sebastian Walukiewicz w Sassuolo. Niewykluczone, że nie są to jedyne letnie transfery reprezentantów Polski. Marzący o powrocie do kadry narodowej Kamil Jóźwiak także stał się tematem transferowych spekulacji. Obecnie jest bez klubu. Niewykluczone, że wkrótce znów zobaczymy go na polskich boiskach.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Jóźwiak wróci do Polski? To byłby hit

"Jak udało nam się ustalić, wśród opcji jest powrót skrzydłowego do Ekstraklasy. Reprezentantem Polski zainteresowała się Legia Warszawa. Czy coś z tego będzie? Na tym etapie trudno powiedzieć. Stołeczny klub chciał jednak poznać obecną sytuację Jóźwiaka i w ostatnim czasie kontaktował się w tej sprawie z jego agencją" - poinformował portal Meczyki.pl.

Jóźwiak to wychowanek Lecha Poznań, który w 2020 roku przeniósł się do Derby County. Następnie reprezentował barwy Charlotte FC i Granady. W ostatnim sezonie grał na zapleczu La Liga. W 17 spotkaniach zaliczył tylko jedną asystę. Na boisku spędził tylko 654 minuty.

Kilka lat temu zapewne mało kto spodziewał się, że Jóźwiak w wieku 27 lat nie będzie miał klubu. Skrzydłowy zapowiadał się na ważną postać reprezentacji Polski. Odważnie stawiał na niego Paulo Sousa, a szansę debiutu w kadrze dał mu jeszcze Jerzy Brzęczek.

Co więcej - Jóźwiak podczas Euro w 2021 roku zanotował asystę w meczu z Hiszpanią. Ostatecznie w reprezentacji Polski rozegrał 22 mecze i zdobył w nich trzy gole. Ostatni mecz w drużynie narodowej zagrał 15 listopada 2021 roku. Polacy przegrali wówczas z Węgrami 1:2. Czy regularna gra w polskiej lidze pomogłaby mu wrócić do łask najważniejszej drużyny w kraju? Nie można tego wykluczyć.