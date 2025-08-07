Co za transfer w Ekstraklasie! "Mocny, zaskakujący ruch"

Okno transferowe trwa w najlepsze, a kluby ekstraklasy szukają sposobu do wzmocnienia kadry. W tym celu nie muszą sięgać po piłkarzy grających poza granicami Polski. Niekiedy interesujących ruchów można dokonać, kontraktując zawodników doskonale znanych nad Wisłą. Kimś takim jest Adrian Dieguez. Były już stoper Jagiellonii Białystok ma nowy klub. Nadal będzie występować w ekstraklasie.

Wielki hit Radomiaka. Mistrz Polski podpisał kontrakt

"Hola, Adrian!" - nagranie sylwetki piłkarza opatrzonej takim komentarzem znalazło się w mediach społecznościowych Radomiaka Radom. Chwilę później, na klubowej stronie internetowej pojawił się już oficjalny komunikat. Dieguez podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Trudno nazwać ten transfer hitowym, ale bardzo interesującym już z pewnością. Mowa o piłkarzu, który w sezonie 2023/2024 stanowił znaczące ogniwo zespołu Jagiellonii Białystok, który sięgnął po mistrzostwo Polski. Uznania do działania Radomiaka na rynku nie kryją dziennikarze.

"I jest Adrian Dieguez w Radomiaku. Mocny, zaskakujący ruch. Kadra skompletowana, teraz tylko modlić się, żeby nikt w sierpniu nie podebrał Capity" - napisał na portalu X Marcin Borzęcki, pochodzący z Radomia dziennikarz Eleven Sports i Kanału Sportowego.

"Laga na Capitę od Diegueza i pół ligi w strachu" - wtórował radomski dziennikarz portalu Weszło Szymon Janczyk.

Dieguez nie tak dawno rozwiązał kontrakt z Jagiellonią za porozumieniem stron. Nie musiał jednak długo czekać na związanie się z nowymi barwami klubowymi. Szansa na debiut w barwach Radomiaka nadarzy się już w piątek 8 sierpnia. Radomianie zagrają na wyjeździe z Koroną Kielce.

Dla samego Diegueza będzie to trzeci sezon w ekstraklasie. Do tej pory rozegrał w niej 46 meczów.