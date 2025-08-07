Polityk PiS wręczył szalik Piasta kandydatce KO. Nagle rozpięła żakiet

10 sierpnia odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Zabrza. Są one wynikiem majowego referendum, po którym odwołano Agnieszkę Rupniewską, która została wybrana na to stanowisko w 2024 roku, jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej. W minioną środę 6 sierpnia odbyła się debata kandydatów na prezydenta. Głównymi bohaterami tego wydarzenia stali się Borys Borówka (PiS) i Ewa Weber (KO).

Kandydatka na prezydenta Zabrza dostała szalik... Piasta Gliwice

Jak relacjonuje serwis wzabrzu.info w czasie pytań wzajemnych pytań podczas debaty, która miała miejsce w zabrzańskiej restauracji "Pod Kasztanami", doszło do zaskakującej sytuacji. Profil tarnogorski.info zamieścił w serwisie X nagranie, jak kandydat PiS wręczył rywalce wspieranej przez KO... szalik Piasta Gliwice. - Chcę powiedzieć taką rzecz, po kibicowsku. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek nosił na szyi szalik Piasta Gliwice, nie może zawieszać na szyi szalika Górnika Zabrze. (...) Ewo przekazuję ci w prezencie, żebyś nie zapomniała, ten pierwotny szalik Piasta Gliwice - wyznał.

Na sali wybuchły śmiechy i pojawiły się oklaski. Wtedy Borys Borówka otworzył pudełko i wyjął wcześniej wspomniany szalik. Jednak takiej odpowiedzi w wykonaniu Ewy Weber chyba nikt się nie spodziewał. Kandydatka wspierana przez KO odpięła guzik żakietu i... odsłoniła, co ma na białej koszulce. Widniał na niej herb Górnika Zabrze.

- Serce mam tu - oświadczyła.

Z publiczności ktoś krzyknął "brawo" i pojawiły się kolejne oklaski. Borys Borówka skwitował uśmiechem to, co się stało.

Nie od dziś wiadomo, że relacje między kibicami Górnika Zabrze i Piasta Gliwice są wrogie, co powoduje wiele napięć podczas meczów obu zespołów.

W przedterminowych wyborach na prezydenta Zabrza startują: Borys Borówka, Łucja Chrzęstek-Bar, Sebastian Dziębowski, Rafał Kobos, Ewa Weber oraz Kamil Żbikowski. Wybory odbędą się 10 sierpnia 2025 roku.