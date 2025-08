Nawrocki prezydentem. Oto co usłyszał od kibiców w Warszawie

Karol Nawrocki od środy jest nowym prezydentem RP. Przed południem został zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym. Później udał się na mszę świętą w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, a także do Zamku Królewskiego i na plac Piłsudskiego, gdzie przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Dopiero po tym przeszedł Krakowskim Przedmieściem do Pałacu Prezydenckiego. Na trasie przemarszu spotkała go pewna niespodzianka.

Zaczęli skandować: "Lechia Gdańsk, Lechia Gdańsk!". Oto co zrobił Nawrocki

Nową głowę państwa witały setki ludzi z biało-czerwonymi flagami. W pewnym momencie z tłumu dało się usłyszeć gromkie: "A my swoje! Lechia Gdańsk, Lechia Gdańsk". Wtedy Nawrocki odwrócił się do skandujących kibiców, szeroko się uśmiechnął i wyciągnął kciuk w górę.

Nagraniem z tej sceny pochwalił się na Instagramie profil TLG Gdańsk. - Gratulacje dla Prezydenta RP, Karola Nawrockiego! - czytamy.

Entuzjastyczna reakcja prezydenta nie może dziwić. W końcu Nawrocki pochodzi z Gdańska i sam wielokrotnie deklarował, że kibicuje miejscowej Lechii. W przeszłości wytatuował sobie nawet logo jej grupy kibicowskiej - Chuligani Wolnego Miasta.

Mało tego, w przeszłości miał nawet uczestniczyć w pseudokibicowskich ustawkach, co nie tak dawno przypomnieli fani z Trójmiasta. Podczas meczu z Lechem Poznań (3:4) wywiesili transparent z napisem: "Lech Poznań pamięta wp****ol od prezydenta". Jak ustalili dziennikarze, Nawrocki wziął udział w słynnej bójce z 25 października 2009 r. właśnie przeciwko grupie z Poznania.