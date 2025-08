14 lat i koniec. 41-krotny reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy!

Mateusz Klich tylko kilka miesięcy wytrwał w Atlancie United, która zwolniła go z kontraktu. Obecnie 41-krotny reprezentant Polski jest zawodnikiem z kartą na ręku, lecz taki stan najpewniej nie potrwa już zbyt długo.

Media: Mateusz Klich wraca do Ekstraklasy. Oto szczegóły

Pomocnik zaczął być łączony z Cracovią, gdzie wchodził do profesjonalnego futbolu (odszedł z niej w 2011 r. do Wolfsburga). I teraz do niej wróci, o czym poinformował serwis Meczyki.pl. Zawodnik podpisze dwuletni kontrakt, a prezentacja odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Przed wyjazdem za granicę Klich zaliczył 58 występów w seniorskim zespole Cracovii (pięć goli, 12 asyst). Transfer do Wolfsburga okazał się klapą, a zawodnik lepiej radził sobie w innych europejskich klubach: PEC Zwolle (zdobył z nim Puchar Holandii w sezonie 2013/14), Kaiserslautern, Twente, Utrechcie czy Leeds United, z którym awansował do Premier League.

Mateusz Klich po 14 latach wraca do Cracovii

W styczniu 2023 r. opuścił Europę na rzecz Stanów Zjednoczonych. Dwa kolejne lata spędził w DC United, po czym przeniósł się do Atlanty, z którą rozstał się zaskakująco szybko. I po 14 latach wróci do macierzystego klubu.

Transfer Mateusza Klicha będzie dużym wydarzeniem w skali całej Ekstraklasy. A Cracovia zyska w ten sposób dodatkowy impuls, aby podtrzymać dyspozycję z trzech pierwszych kolejek - z siedmioma punktami zajmuje trzecią pozycję w ligowej tabeli. W niedzielę 10 sierpnia czeka ją starcie z Jagiellonią Białystok i to po nim ma nastąpić prezentacja nowego piłkarza.