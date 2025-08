Świetne wieści dla Polski! Tak wygląda ranking UEFA po tym, co się stało w LM

Lech, Legia, Raków i Jagiellonia bardzo dobrze sobie radzą w tegorocznych eliminacjach do europejskich pucharów. Wszystkie te zespoły awansowały do III rundy eliminacji i czekają na swoje kolejne starcia. Kolejorz zagra z Crveną zvezda, Wojskowi z AEK-iem Larnaka, Medaliki z Maccabi Hajfa, a Duma Podlasia z Silkeborgiem.

Na szali jest nie tylko awans do kolejnej rundy, a także kolejne punkty do krajowego rankingu UEFA. Aktualnie plasujemy się na 13. lokacie i odrabiamy straty do 12. Norwegii. Część drużyn z tego kraju już gra. Po ostatnich meczach "dołożyły one do swego rankingu 0,1 pkt za remis Brann, 0,2 za wygraną Rosenborga i 0,2 za triumf Vikinga" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. "Norwegowie na razie nie mają szans punktować tak jak my, bo na tym etapie rywalizacji w grze mają trzy drużyny. Kolejne zaczynają zmagania później, jedna w trzeciej rundzie Ligi Europy druga w 4. rundzie el. Ligi Mistrzów" - dodawał.

Za nami plasuje się Dania, która przed tą rundą traciła do nas ponad dwa punkty. Jednak kluby z tego kraju mogły zacząć szybko odrabiać straty, bo swoją przygodę w el. do Ligi Mistrzów rozpoczęła FC Kopenhaga. Jednak mistrzowie Danii tylko zremisowali ze szwedzkim Malmoe. To sprawiło, że zespół odrobił do Polski zaledwie 0,125 pkt.

To oznacza, że 13. Polska ma 33,376 pkt, a 14. Dania 31,606. Z kolei 12. Norwegia ma tych pkt 34,087.

W sumie Duńczycy mają jeszcze trzy zespoły w europejskich pucharach. Midtjylland walczy o awans do Ligi Europy z Fredrikstadem, a w Lidze Konferencji Broendby rywalizuje z Vikingurem oraz dojdzie do bezpośredniej konfrontacji o punkty w krajowym rankingu UEFA między Jagiellonią a Silkeborgiem.

W środę 6 sierpnia swój mecz rozegra Lech Poznań z Crveną zvezda. Dzień później - w czwartek 7 sierpnia Legia, Jagiellonia i Raków zmierzą się kolejno z AEK-iem Larnaka, Maccabi Hajfa i Silkeborgiem. Tekstowe relacje z tych meczów dostępne będą na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.