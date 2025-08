Transferowy hit! Media: Supertalent Legii dogadał się z gigantem Serie A

Jan Ziółkowski prezentuje w tym sezonie bardzo dobrą formę. W Legii Warszawa występuje jako podstawowy stoper. Szybko 20-latkiem zainteresowały się mocne kluby zza granicy. Wśród nich są Udinese i AS Roma. Jak poinformował włoski dziennikarz Nicolo Schira, Ziółkowski jest zdecydowany, by dołączyć do ekipy z Rzymu.

Zawodnik Legii osiągnął porozumienie z Romą

Schira przekazał na platformie X, że Ziółkowski osiągnął wstępne porozumienie z Romą. Polak dogadał się z klubem na pięcioletni kontrakt. To ważna informacja w kontekście transferu, ale oczywiście nie przesądza, czy on rzeczywiście nastąpi.



Wciąż bowiem trwają negocjacje między klubami, które dotyczą kwoty transferowej. Na razie trudno określić, ile musiałaby zapłacić Roma, by Legia zgodziła się na sprzedaż swojego podstawowego defensora.

Ziółkowski przypomina Huijsena. Roma pragnie transferu

Według włoskich mediów Roma jest zdecydowana na transfer Ziółkowskiego choćby dlatego, że ten swoim profilem przypomina Deana Huijsena, który w przeszłości grał w barwach "Giallorossich". Teraz z kolei 20-latek będzie piłkarzem Realu Madryt. U Ziółkowskiego imponuje wyprowadzenie piłki, spokój w defensywie i ogółem duża jakość jak na ten wiek.

Dla młodego Polaka wizja dołączenia do Romy może być kusząca. Na razie jednak będzie musiał się skupić na czwartkowym bardzo ważnym meczu dla Legii.

"Wojskowi" wybierają się na Cypr, gdzie zagrają z AEK-iem Larnaka w pierwszym starciu w ramach III rundy eliminacji do Ligi Europy. Początek tej rywalizacji o godzinie 18:30. Rewanż odbędzie się tydzień później.