Tak wygląda tabela ekstraklasy po sobotnich meczach. Sensacyjny lider

Sobota była bardzo emocjonująca w ekstraklasie. Rozpoczęło ją starcie Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z Pogonią Szczecin. Faworytem była drużyna Roberta Kolendowicza, ale doszło do sporej sensacji. Piłkarze na czele z Kamilem Grosickim tylko zremisowali 1:1 z beniaminkiem i podzielili się punktami. Całe trzy "oczka" zgarnął za to Widzew Łódź, który pewnie ograł GKS Katowice aż 3:0. Ostatnich nadziei pozbawił rywali w samej końcówce, kiedy to strzelił dwa gole. Te wszystkie spotkania wpłynęły na zmianę układu sił w tabeli ekstraklasy. Podobnie, jak i mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze.

Lech Poznań pokonuje Górnika i awansuje w tabeli. Spore roszady

Było to ostatnie spotkanie tego dnia. Górnik liczył na to, że poznańska drużyna będzie podmęczona ostatnim meczem w eliminacjach Ligi Mistrzów, który rozegrała na Islandii. Zawodnicy Nielsa Frederiksena nie zamierzali jednak odpuszczać. I choć w pierwszej połowie bramki nie padły, to w drugiej Lech zabrał się do pracy.

Efekt? Dwa trafienia. W 60. minucie piłkę w siatce umieścił Leo Bengtsson. Równo 20 minut później kolejne trafienie w tym sezonie dołożył Mikael Ishak i podwyższył prowadzenie. Ale to nie był jeszcze koniec emocji. W 90. minucie gola kontaktowego zdobył Ousmane Sow i wlał na nowo nadzieje w serca kibiców Górnika. Do wyrwania Lechowi zwycięstwa jednak nie doszło - 2:1.

Dzięki temu, że Wielkopolanie zainkasowali trzy punkty, to awansowali na piątą lokatę w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Tyle samo "oczek" ma Górnik, ale lepszy bilans bramkowy, więc znajduje się tuż nad mistrzami Polski. Na podium stacjonują natomiast trzeci Widzew, druga Cracovia i pierwsza Wisła Płock. Sensacyjny lider ma komplet zwycięstw.

Tabela ekstraklasy po sobocie 2 sierpnia 2025: