Zabójcze dwie minuty Widzewa! Rywale rozbici

Ruszyła 3. kolejka ekstraklasy. W pierwszym sobotnim spotkaniu Pogoń Szczecin jedynie zremisowała 1:1 z beniaminkiem ligi Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Chwilę później do gry wkroczyli Widzew Łódź i GKS Katowice. Trudno było wskazać faworyta, ale lepiej ten sezon rozpoczęła pierwsza z ekip. Na inaugurację wygrała 1:0 z Zagłębiem Lubin. W 2. kolejce przegrała 2:3 z Jagiellonią Białystok, choć prowadziła już 2:1. Nie ulegało więc wątpliwości, że będzie chciała powetować sobie tę porażkę. Z kolei GKS w tej kampanii zwycięstwa jeszcze nie odniósł. Przegrał 0:1 z Rakowem Częstochowa i zremisował 2:2 z Zagłębiem Lubin.

Co za strzał Bergiera! Nie cieszył się z gola. Widzew prowadził po pierwszej połowie

Bardziej aktywny w pierwszej połowie był Widzew. Częściej pojawiał się w polu karnym, kreował groźne okazje, ale to GKS jako pierwszy miał szansę na gola. Już w 13. minucie Maciej Rosołek posłał nie lada petardę na bramkę gospodarzy, ale dobrze ustawiony był Maciej Kikolski i wybił piłkę przed siebie, notując dobrą interwencję.

To, co udało się golkiperowi Widzewa, nie udało się rywalowi w bramce ekipy z Katowic. Pięć minut później musiał on wyjmować futbolówkę z siatki. Łodzianie napędzili akcje prawą stroną, w pole karne wbiegł Juljan Shehu i posłał dośrodkowanie. Tam stał znakomicie ustawiony Sebastian Bergier i skierował piłkę do siatki główką. Bramkarz nie miał absolutnie szans. - Wiedział, gdzie czekać, schował się za plecami obrońców, cudownie to zrobił strzelec, jeszcze lepiej podający i ten, co tę akcję otwierał - zachwycali się komentatorzy. Bergier nie cieszył się jednak przesadnie z gola. Powód? W przeszłości grał dla GKS-u.

Już cztery minuty później Widzew miał kolejną szansę, ale piętką piłkę sprzed linii bramkowej wybił Łukasz Klemenz i uratował katowicką ekipę. Ostatecznie więcej bramek w tej połowie nie padło. A już w drugiej, dokładnie w 47. minucie padła kolejna. Znów na konto łódzkiej drużyny. Piłkę w siatce umieścić Shehu. Tyle tylko, że trafienia nie uznano. VAR dopatrzył się zagrania ręką.

GKS walczył, ale końcówka przesądziła. Zabójcze dwie minuty

W kolejnych minutach GKS nieco się przebudził, chciał zmusić rywali do błędu, ale niewiele z tego wynikało. Widzew nieco uspokoił grę, choć w 71. minucie był blisko, by podwyższyć prowadzenie. Dion Gallapeni strzelił główką z bliska, ale bramkarz z Katowic efektownie to wybronił. GKS nie zamierzał odpuszczać, szybko odbierał piłkę rywalom i zmierzał pod bramkę Widzewa, ale brakowało precyzji. Łodzianie dobrze się bronili. A w 87. minucie wykorzystali pech Mateusza Kowalczyka. Ten chcąc uratować GKS przed startą gola, sam wbił piłkę do siatki. A to nie był koniec. Widzew dobił rywala dwie minuty później. Na listę strzelców wpisał się Francisco Alvarez.

Widzew Łódź - GKS Katowice 3:0

Strzelcy: Bergier (18'), Kowalczyk (87' GS), Alvarez (90')

Dzięki temu zwycięstwu Widzew awansował w tabeli na 4. lokatę z dorobkiem sześciu punktów. GKS znajduje się na 15. lokacie i ma tylko jedno "oczko" na koncie. W kolejnym meczu łódzka drużyna zagra u siebie z Wisłą Płock, a katowicki zespół zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.