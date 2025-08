Hit. Lech chce sprowadzić syna legendarnego piłkarza

Lech Poznań w ostatnich tygodniach był aktywny na rynku transferowym. Do zespołu Nielsa Frederiksena trafili już Mateusz Skrzypczak, Robert Gumny, Leo Bengtsson, Joao Moutinho, Luis Palma, Pablo Rodriguez oraz Timothy Ouma. Z drugiej strony wiele mówi się o tym, że klub zamierza opuścić jedna z największych gwiazd, czyli Afonso Sousa. Kibice mistrza Polski wciąż mogą zatem oczekiwać, że Lech nie powiedział ostatniego słowa w sprawie transferów.

Hit transferowy na horyzoncie? Lech chce sięgnąć po znane nazwisko

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z "Meczyków": do Poznania może trafić Andri Gudjohnsen. To środkowy napastnik KAA Gent, który według Transfermarkt jest warty 2 miliony euro. Obecnie w belgijskiej ekipie pełni rolę rezerwowego, więc zapewne nie obraziłby się na transfer do Ekstraklasy. Choć wątpliwe, że wygryzłby z pierwszej jedenastki Mikaela Ishaka, to i tak mógłby pewnie liczyć na sporo minut - biorąc pod uwagę, że Lech rywalizuje też w europejskich pucharach.

Andri to oczywiście syn Eidura Gudjohnsena, byłej gwiazdy Chelsea, a także zdobywcy Ligi Mistrzów w barwach FC Barcelony. 23-latek regularnie występuje w kadrze Islandii i miał okazję zbierać szlify w najlepszych europejskich akademiach. Był zawodnikiem młodzieżowych drużyn Realu Madryt, Espanyolu i Barcelony, a przed trafieniem do Belgii występował m.in. w szwedzkim IFK Norrköping.

Wątpliwe, żeby Andri Gudjohnsen zrobił jeszcze karierę na miarę ojca, ale to i tak ciekawy piłkarz z perspektywy Ekstraklasy. Zobaczymy, czy faktycznie wkrótce zostanie graczem Lecha Poznań.