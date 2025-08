Dramatyczny mecz w Ekstraklasie. Aż nadeszła 66. minuta

W meczu III kolejki PKO BP Ekstraklasy Zagłębie Lubin podjęło Koronę Kielce. Oba zespoły średnio udanie rozpoczęły rywalizację w nowym sezonie. Ci pierwsi przegrali 0:1 z Widzewem Łódź i zremisowali 2:2 z GKS-em Katowice. Z kolei ich rywale polegli po 0:2 z Wisłą Płock i Legią Warszawa.

Bezbarwna pierwsza połowa

Oba zespoły na pewno chciały wygrać to spotkanie, ale w pierwszej połowie w zasadzie nie zrobiły nic, by to potwierdzić. W pierwszych 45. minutach w posiadaniu piłki dominowali goście, którzy utrzymywali się przy niej przez 56 proc. czasu. To też spowodowało, że stworzyli sobie więcej szans, ale oddali tylko trzy strzały na bramkę.

Z kolei Zagłębie Lubin nie zagroziło Dziekońskiemu, bo nie oddało nawet jednego strzału w światło jego bramki. W pierwszej części "wyróżnił się" jedynie Vladimir Nikolov z Korony Kielce, który w 41. minucie otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie mecz się "rozkręcił"

Początek drugiej połowy wyglądał tak jak cała pierwsza. Mecz "rozkręcił się" dopiero po 66. minucie. Wtedy potrójną zmianę przeprowadziło Zagłębie Lubin - Wdowiaka, Regułę i Szmyta zastąpili Sypek, Kosidis i Nowogoński. Warto podkreślić, że kilka sekund po wejściu na murawę Jakub Sypek obejrzał żółtą kartkę.

Co ciekawe, po tych zmianach to nie gospodarze, a goście strzelili pierwszego gola w tym meczu. W 68. minucie wynik otworzył Antonin. Hiszpan wygrał przepychanki z dwoma defensorami Zagłębia. Napastnik, który zmienił w przerwie ukaranego "żółtkiem" Nikolova, wpadł w pole karne i uderzył pod poprzeczkę bramki strzeżonej przez Dominika Hładuna.

Goście nie zdążyli się nacieszyć prowadzeniem, bo błyskawicznie odpowiedział Kosidis (71'). Fatalny błąd popełnił środkowy obrońca Korony - Jakub Budnicki, który nie wybił piłki na aut, a trafił w nogi Sypka, który popędził w pole karne gości. Wyłożył on piłkę do Greka, który zdążył sobie ją przyjąć i uderzyć w kierunku lewego słupka. Golkiper rywali tylko odprowadził piłkę wzrokiem.

Po tym trafieniu obraz gry się już nie zmienił, ani wynik wyświetlany na tablicy. W meczu 3. kolejki Ekstraklasy między Zagłębiem Lubin a Koroną Kielce padł remis 1:1.

Zagłębie Lubin - Korona Kielce 1:1

Gole: Antonin (68') - Kosidis (71')

Składy:

Zagłębie: Hładun - Kłudka, Nalepa, Ławniczak, Yakuba - Kocaba, Dąbrowski - Wdowiak, Radwański, Szmyt - Reguła

Korona: Dziekoński - Długosz, Budnicki, Sotiriou, Pięczek, Matuszewski - Svetlin, Remacle - Davidović, Błanik, Nikolov