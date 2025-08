Nagle gruchnęły wieści o transferze z Legii Warszawa! Topowa liga

Legia Warszawa notuje wyjątkowo udany start sezonu. Nie przegrała żadnego z sześciu spotkań, zdobyła Superpuchar Polski i jest w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Problemem mogłoby okazać się odejście jednego z ważnych piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Legia Warszawa straci kluczowego gracza? Kacper Tobiasz obserwowany

Mowa o Kacprze Tobiaszu, będącym podstawowym bramkarzem. Jak poinformował "Przegląd Sportowy" Onet, podczas czwartkowego meczu stołecznego zespołu z Banikiem Ostrawa (2:1) 22-latka obserwowali wysłannicy francuskich klubów. I raczej nie byli zawiedzeni, gdyż zobaczyli kilka udanych interwencji.

Zobacz też: Crvena zvezda szykuje bombę przed meczem z Lechem. 105 goli i 112 asyst

Źródło dodaje: "Legia zaoferowała Tobiaszowi nowy kontrakt. Bramkarz na razie jej nie podpisał, bo waha się, co robić. Z warszawskim klubem jest związany emocjonalnie, ale nie wyklucza wyjazdu". Obecna umowa wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, więc dla warszawian może być to ostatnia okazja na zarobienie konkretnych pieniędzy. Jednocześnie zawodnik chce iść do takiego klubu, gdzie od razu byłby pierwszym wyborem.

Kacper Tobiasz może odejść z Legii Warszawa. Chętnych raczej nie będzie brakować

Jakiś czas temu 22-latek był łączony z Celtą Vigo, siódmą drużyną minionego sezonu ligi hiszpańskiej (zagra w Lidze Europy) oraz tureckim Goeztepe, gdzie występuje inny polski bramkarz - Mateusz Lis. A do końca okna transferowego zostało sporo czasu, więc mogą pojawić się inni chętni.

Od początku sezonu Kacper Tobiasz rozegrał sześć meczów dla Legii Warszawa. Trzy z nich zakończył bez straty gola, w pozostałych trzech łącznie przepuścił cztery bramki.