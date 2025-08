Podolski przemówił ws. przyszłości. "Zbudowałem dużo biznesów"

Podolski od 2021 roku broni barw Górnika Zabrze, ale to piłkarz, który wspominany jest w wielu europejskich krajach. Choć mocniej kojarzymy go z Arsenalem czy Bayernem Monachium, to świetny okres miał również jako zawodnik Galatasaray. Tamte czasy Podolski wspominał w rozmowie na kanale Youtube Corendon Airlines - czyli tureckich linii lotniczych, które od niedawna są sponsorem Górnika. W pewnym momencie 40-latek wypowiedział się jednak również na temat swojej przyszłości.

Podolski nie skończy kariery po sezonie? Nowe informacje

Turecka ekipa pracująca dla Corendon Airlines odwiedziła Podolskiego w Zabrzu. Piłkarz oprowadzał ją po stadionie Górnika, wspominając chociażby uczucie, jakim darzy klub ze Śląska. Gdy pojawił się wątek przyszłości, stwierdził: - Nie wiem, co będzie za rok. Może powiem sobie, że jeszcze jeden rok zagram. Nie ma jeszcze planu, co będzie potem. Zbudowałem sobie dużo biznesów poza piłką i może tym się zajmę. Żyję jednak tym, co jest teraz, a nie tym, co będzie za rok, za dwa czy za trzy - podsumował 40-latek.

Podolski przedłużył kontrakt z Górnikiem w maju 2025 roku, mimo wcześniejszych spekulacji o tym, że wybiera się na emeryturę. - Górnik i ten region to mój dom! Tu się wychowałem i stąd pochodzę. Tu zakończę moją karierę. To była dla mnie bardzo trudna decyzja, ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop. Tylko nie teraz! - padło z jego ust.

W tegorocznym sezonie Ekstraklasy Podolski zdążył wystąpić w dwóch meczach - z Lechią Gdańsk oraz Piastem Gliwicem. Górnik wygrał je oba, a doświadczony napastnik spędził na boisku łącznie 135 minut.