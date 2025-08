Borek donosi ws. gwiazdy Lecha. "Kosmiczna kwota"

Lech Poznań ze świetnej strony pokazał się w dwumeczu z Breidablik, ale to nie znaczy, że jego forma jest w ostatnim czasie nieskazitelna. Kolejorz przegrał w lipcu dwa oficjalne mecze - z Legią Warszawa w Superpucharze Polski oraz Cracovią - a także zaledwie "wymęczył" zwycięstwo z Lechią Gdańsk. Stąd na wagę złota wydaje się obecność w składzie mistrza Polski Alfonso Sousy, który doznał kontuzji w pierwszym spotkaniu europejskich pucharów.

REKLAMA

Zobacz wideo Moura Pietrzak: Globalne firmy inwestują w kobiecą piłkę, a polskie już nie

Sousa odejdzie z Poznania? Borek chce, żeby grał z Serbami

W poprzednim sezonie Portugalczyk zanotował 13 bramek oraz 6 asyst w 32 meczach. Od czasu transferu do stolicy Wielkopolski wyrósł na jednego z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy. Nic więc dziwnego, że często słyszymy o zainteresowaniu, jakie wzbudza na rynku transferowym. Według Mateusza Borka - Sousa może już wkrótce odejść z Poznania. Mimo tego dziennikarz apeluje, aby wystąpił w nadchodzącym meczu z Crveną zvezdą w el. Ligi Mistrzów.

- Mam nadzieję, że Alfonso Sousa pomoże drużynie w środę. Bo słyszę, że jest bardzo duże ciśnienie tego zawodnika, żeby jednak opuścić Poznań. Są propozycje znad Zatoki. Jakaś kosmiczna kwota dla Alfonso Sousy. Nie chciałbym, żeby przedłużał się ten mikrouraz, którego niby doznał - stwierdził Borek na antenie Kanału Sportowego.

ZOBACZ TEŻ: Boniek nie zostawił złudzeń po meczu Legii. Kilka słów prawdy

Dziennikarz dodał po chwili, że nie zaprzecza, iż Sousa może odczuwać pewien dyskomfort, ale w jego opinii nie może mu on przeszkodzić w wyjściu w przyszłym tygodniu na boisko. Nic w tej kwestii według Borka nie powinien zmienić też potencjalny transfer Portugalczyka.

- Apeluję, żeby ten piłkarz zagrał, bo Lech zrobił dla niego bardzo dużo. Zrobił z niego gwiazdę. Sousa potrafi grać w piłkę. Ale trzeba oddać Lechowi to, co temu chłopakowi dał. I finansowo, i jeśli chodzi o jego rozwój, i PR-owo. Poznań był dla niego oknem wystawowym na świat. Dzięki temu, że tam grał, ma teraz szansę zarobić większe pieniądze. I to jest normalne w piłce: jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Ale myślę, że nic by się nie stało, gdyby Sousa jeszcze Lechowi pomógł - zakończył Borek.

Lech Poznań nie będzie faworytem w starciu z Crveną zvezdą, która od 2018 roku regularnie zdobywa mistrzostwo Serbii. Pierwszy mecz między tymi zespołami będzie miał miejsce w przyszłą środę, 6 sierpnia. Rewanż jest zaplanowany na 13 sierpnia.